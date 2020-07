Jorge Linares buscará un nocaut contra Javier Fortuna

julio 9, 2020 - 5:06 pm

El venezolano Jorge Linares se subirá nuevamente al ring el próximo 28 de agosto en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, contra el dominicano Javier Fortuna.

“Estoy listo para regresar a la cima de la división ligero”, aseguró el barinés al portal boxeomundial.com. “He estado entrenando en Japón, un lugar que me alimenta y me provee el mejor ambiente para entrenar. A la misma vez estoy agradecido de estar estelarizando una cartelera durante este tiempo difícil para el mundo, pero espero brindarles a todos un poco de diversión y emoción mientras me acerco más a recuperar mi trono como el rey de las 135 libras”, puntualizó.

El «Niño de Oro», que ganó títulos mundiales en peso ligero, ligero junior y pluma, saltó al peso welter junior en enero pasado y resultó ser un gran error, ya que sufrió un nocaut en el primer round contra Pablo César Cano. Sin embargo, el nativo de Barinitas se recuperó y venció al novato Al Toyogón y al estadounidense Carlos Morales el pasado 14 de febrero.

Jorge Linares irá por su 29KOs contra Javier Fortuna

Linares, que cumplirá 35 años el 22 de agosto, tiene récord de 47-5, con 28KOs. El criollo necesita ganar este combate para relanzar su carrera y volver a la élite del boxeo mundial.

Pero en medio tendrá un duro rival que fue campeón mundial superpluma. Fortuna, de 31 años de edad, es rápido e incómodo. El quisqueyano tiene foja de 35 victorias, 24 nocauts, 2 derrotas y un empate.

“La temperatura romperá records este verano cuando presentemos este combate de alto nivel entre dos aguerridos ex campeones mundiales”, afirmó Óscar De La Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy.

“El legado de Linares como un futuro Salón de la Fama está consolidado. Durante su tiempo con nosotros ha conquistado tres categorías y viajado por todo el orbe para mostrar su valor como peleador. No se equivoquen: Linares no ha terminado. El 28 de agosto estará en un pleito muy difícil ante un rival que es tan rápido como él, así que ambos traerán mucha potencia de fuego”, agregó De La Hoya.

Jorge Linares, quien en su último combate nocaut al mexicano Carlos Morales, intentará vencer a Javier Fortuna, para ir a la pelea por el título contra el estadounidense Devin Haney. El venezolano también podría pelear con la joven promesa del boxeo, Ryan Garcia.

