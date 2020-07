Jordan Henderson, mejor jugador del año en la Premier League

julio 24, 2020 - 10:08 am

El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, que levantó el título con los ‘Reds’ treinta años después de su último entorchado liguero, fue designado mejor jugador del año en la Premier League por la asociación de periodistas deportivos ingleses.

El jugador de 30 años superó al volante belga del Manchester City Kevin De Bruyne, al delantero inglés del Manchester United Marcus Rashford, y a sus compañeros del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk y el senegalés Sadio Mane.

«Acepto ese trofeo en nombre de todo el equipo, porque sin ellos yo no estaría en posición de recibir este honor. Esos chicos han hecho de mí un mejor jugador, un mejor líder y una mejor persona», declaró el centrocampista inglés.

Más allá de su rendimiento sobre el césped, Henderson destacó asimismo por sus buenas acciones fuera de los terrenos de juego durante el parón de las competiciones de fútbol debido a la pandemia de coronavirus.

