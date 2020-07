Jimmie Johnson, primer piloto que da positivo por coronavirus en NASCAR

julio 3, 2020 - 8:14 pm

Jimmie Johnson, siete veces campeón de la NASCAR, dio positivo por coronavirus este viernes 3 de julio y se perderá la carrera de este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway.

Johnson de 44 años, es el primer piloto de cualquier categoría de la NASCAR que da positivo a COVID-19. La noticia, surgida este viernes, ensombreció la doble cartelera NASCAR-IndyCar que está prevista para este sábado y domingo.

No surgieron de inmediato indicios de que alguna de las carreras vaya a ser afectada por este caso positivo.

La escudería Hendrick Motorsport informó que Johnson no regresará mientras no reciba el visto bueno de un médico. Se sometió a una prueba el viernes, luego que su esposa Chani dio positivo tras experimentar síntomas semejantes a los de una alergia. Johnson es asintomático hasta ahora.

“Mi prioridad es la salud y seguridad de mis seres queridos y mis compañeros”, aseveró Johnson. “Nunca me he perdido una carrera en toda mi trayectoria dentro de la Copa, y sé que va a ser muy duro mirar desde fuera cuando debería estar compitiendo. Aunque la situación es extremadamente decepcionante, voy a volver listo para ganar carreras que nos pongan en la disputa por los playoffs”.

