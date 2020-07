James Ramos: “La democracia se corrige con más democracia, no abandonando los espacios”

julio 29, 2020 - 2:46 pm

Diferentes organizaciones civiles y grupos políticos se están integrando para crear una plataforma democrática que impulse un gran Acuerdo Nacional, para darle respuesta a los principales problemas que viven los venezolanos, comprometidos con la recuperación económica y la justicia social, destacó James Ramos Ariza, presidente del movimiento político Unión Para el Progreso en el Zulia.

Ramos Ariza explicó que la organización que representa tiene varias tareas fundamentales: “La primera de ellas es unificar puntos de vista, criterios, partidos y sumar voluntades de todos los venezolanos; no debemos buscar puntos de desacuerdo, sino puntos de encuentro y dar un paso al frente en la oportunidad que tenemos de avanzar en lo que debe ser una mejor democracia para el pueblo venezolano”.

“Cuando hablamos de una mejor democracia, esta comienza con la participación, dejando atrás las aspiraciones. Necesitamos líderes sensibles al dolor y con capacidad de generar alternativas y planes viables en la construcción de un país, donde todos tengamos espacio y oportunidad de desarrollo; los que amamos a Venezuela debemos dar un paso al frente para encontrarnos todos y corregir las fallas que se han venido presentando en el sistema democrático”, indica.

Señaló el dirigente político que esa mejora comienza con la participación mediante el voto: “La democracia se corrige con más democracia, no abandonando los espacios; vamos a lograr la transformación que necesitamos, la teoría de debilitar al gobierno dándole más poder, no existe”.

Para el dirigente político “es preocupante la situación económica que nos está tocando vivir a los venezolanos, debemos involucrarnos todos los sectores, cámaras, empresas, gremios, universidades, ligas campesinas, profesionales, sindicatos, estudiantes, partidos políticos”.

“Tenemos que lograr un progreso e ir bajando los niveles de confrontación que existen en el país, tenemos años de confrontaciones y no hemos avanzado nada, las protestas tampoco han dado soluciones, el no presentarnos tampoco es una respuesta, sabemos que las condiciones no son favorables, pero hemos de hacer un encuentro de todas las fuerzas democráticas, con amplitud, para trazarnos estrategias coherentes, cívicas y democráticas», destacó Ramos.

Mencionó el presidente del movimiento en el Zulia que, “Unión para el Progreso surge como una alternativa de unidad, para buscar un entendimiento y lograr un gran acuerdo nacional, debemos avanzar en la pacificación y el reimpulso económico que necesita el país, tenemos la obligación de generar una nueva educación, una nueva organización, una nueva economía y una nueva forma de comunicarnos y entendernos; un proceso de integración de las distintas fuerzas que aspiran generar un cambio político, económico, ético y social del país; nos une el amor por Venezuela, tenemos que darle respuesta al venezolano que está perdiendo su calidad de vida”.

Recordó Ramos que, por la negativa de parte de la oposición a presentarse en elecciones, “tenemos gobernadores y alcaldes que no han sido idóneos para ejercer esos cargos; tenemos que llevar al parlamento hombres y mujeres preparados, indistintamente de su inclinación política, lo importante es que tengan capacidad de respuesta y alternativas a la peor crisis que ha vivido el país”.

El movimiento político Unión Para el Progreso es liderado por el doctor Eduardo Fernández, actual presidente del IFEDEC, y se encuentra en un proceso de consulta para sumar voluntades, más allá de partidos y aspiraciones políticas.

«Esta nueva convocatoria electoral se encuentra dividida entre los que están con Nicolás Maduro y los que no apoyan a Maduro, como nosotros» enfatizó James Ramos Ariza.

