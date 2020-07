Hoy, Robin Williams, cumpliría 69 años

julio 21, 2020 - 12:13 am

Robin McLaurin Williams (Chicago, Illinois, 21 de julio de 1951 Paradise Cay, California, 11 de agostode 2014), ​más conocido como Robin Williams, fue un comediante, actor de voz y actor estadounidenseganador de un Premio Óscar, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy.

Fue generalmente conocido por sus actuaciones en películas cómicas tales como Mrs. Doubtfire, Jumanji, Hook, Good Morning, Vietnam, Aladdín, Las aventuras del barón Munchausen, The Birdcage, Night at the Museum o Happy Feet, como también aclamado por la crítica en películas dramáticas como Patch Adams, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Awakenings, The Fisher King o One Hour Photo, entre otras.

Wikipedia