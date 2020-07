Horóscopo: Lo que los astros deparan para ti este jueves, 23 de julio

julio 23, 2020 - 6:11 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este jueves, 23 de julio, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un encuentro con alguien de tu pasado te emocionará, percibirás que tu sentimiento es compartido te confundirá más, pero la razón se impondrá y te alejarás de situaciones comprometedoras. Tus sueños económicos se harán realidad cuando menos lo piensas. Número del éxito, 3.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Son tiempos de cambio y renovación pero hoy podrías dejarte llevar por viejos rencores, no dejes que tu lado negativo aflore, tienes otra oportunidad en el amor y de ti depende que la aproveches bien. No es el mejor momento para pensar en hacer nuevas inversiones, ahorra. Número del éxito, 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás relajado y optimista, expresarás tus emociones de forma positiva, la compañía y afecto de la persona que quieres será muy reconfortante para ti. Cuidado con apuros de último minuto, necesitas tener una mejor administración en tus ingresos. Número del éxito, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Han sido días difíciles y hoy aprovecharás para salir a divertirte, tu mejor opción será la compañía de amigos y de alguien que empieza a ser especial para ti, aceptará feliz tu invitación. Número del éxito, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Terminarán tus tristezas, los malos entendidos que te hacían dudar se aclararán y no quedarán resentimientos, tu relación sentimental saldrá fortalecida de los contratiempos. Hoy sabrás que estuviste pensando sólo en ti y serás más solidario. Número del éxito, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás lleno de energía y vitalidad, hoy harás planes especiales para impresionar a la persona que te interesa, tu intuición te ayudará a la hora de elegir los detalles. Tu economía se verá afectada por una mala decisión. Número del éxito, 8.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu forma de comunicarte será agresiva y sin darte cuenta herirás los sentimientos de la persona amada y de gente de tu entorno, la reacción de todos te harán ver tu error y te esforzarás por borrar la mala impresión que has estado dando. Número del éxito, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu necesidad de descanso te llevará a buscar tranquilidad lejos de todos, dedicarás toda tu atención a temas personales que habías descuidado, serán momentos reconfortantes que te harán sentir renovado. Número del éxito, 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No te dejes llevar por las apariencias, esa persona que trata de deslumbrarte no llenará tus expectativas, pero cerca de ti alguien sincero espera una oportunidad para demostrar sus sentimientos, no se la niegues. Número del éxito, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te sentirás un poco cansado pero de buen ánimo, hoy te inclinarás por actividades relacionadas con el arte, visitarás lugares que llenarán tu espíritu de belleza y paz, conocerás gente maravillosa y al amor de tu vida. Número del éxito, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Evitarás enfrentamientos con la persona que amas por diferencias de opiniones, mostrarás tu lado amable y lograrás que tus sugerencias sean escuchadas y aceptadas. Mejoras notables en tu economía. Número del éxito, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tendrás problemas de comunicación con la persona que amas, trata de expresar tus emociones en forma directa y sin intentar manipular sus sentimientos, volverás a contar con su apoyo y comprensión. Número del éxito, 12.

Bolivia.com