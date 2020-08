Henrique Capriles a Maduro: «No aguantas un round en democracia»

julio 31, 2020 - 1:06 pm

Henrique Capriles Radonsky, dirigente del partido Primero Justicia, cuestionó la manera como el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, maneja las cifras del COVID-19 y como lleva la pobreza en el país.

En un contacto a través de sus redes criticó que las cifras de Venezuela sean dadas en horas tardías de la noche y las vías que utilizan para informarlas, como lo ocurrido este miércoles cuan el reporte fue dado casi a la medianoche a través de la cuenta en Twitter de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Destacó que las autoridades se cubren dando información de lo que ocurre en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, sin dar el verdadero valor a lo que ocurre en Venezuela.

«Su incapacidad, su gran incompetencia en el ejercicio del gobierno, esconderse detrás de lo que está pasando en otros países», enfatizó Capriles al mismo tiempo de calificar como «perolata» la diferencia que desde el gobierno nacional se hace a los casos de COVID-19 al definirlos como comunitarios e importados, que a su juicio es una manera de confundir a la gente, cuando la realidad es que el virus está en el país.

«El covid está en Venezuela, hay que hacerle frente en Venezuela y hay que apoyar al pueblo en Venezuela…, se lanzaron por Twitter más de 500 casos, esos que lanzaron por Twitter y toda esta reflexión yo la hago porque creo que el gran tema hoy en Venezuela tiene que ser la pandemia, tiene que ser salvar la vida de los venezolanos, en un país como el nuestro que está sumido en la pobreza», recalcó.

Capriles hizo énfasis a que esta situación sería distinta, si el país contará con un buen sistema hospitalario y se asumiera con seriedad.

«Maduro, compadre, tu tienes siete años en cuarentena, por eso es fácil pedirle a la gente que se quede en la casa, porque tu tienes siete años encerrado en el palacio. Es muy fácil salir por televisión, hablar pistoladas, ese mismo que se la quería dar de chistosito…, fue el que en el mes de marzo dijo…, que ya se había roto la curva, que ya el pico ya venía, que ya lo habían resuelto…, que Venezuela la tenían controlada…, ese mismo no salió ayer (miércoles), porque él sabía cuantos casos habían, no le dará la cara a la gente, para decirle que hubo más de 500 casos y no son más de 500 casos… es imposible…, al ritmo de pruebas que llevan la PCR…, el régimen de Maduro tenga conocimiento de los casos en el país…, esta cifra se debe multiplicar por 4, 5 u 8», precisó.

Indicó que no es verdad que se ha aplanado la pandemia, al mismo tiempo que rechazó los comentarios chistosos en medio de esta situación, desconociendo la realidad de los venezolanos, que se ven obligados a salir a la calle en busca de alimentos.

Su mensaje lo dirigió de manera directa a Nicolás Maduro, preguntando si este sabía cuál era el salario de los venezolanos y cuánto era el costo de los principales productos de la cesta básica. «Hay mucha gente que pasa hambre…, aquí en Venezuela nadie está cumpliendo la cuarentena radical, porque el venezolano o come o se contagia con el virus», afirmó.

«Cuando se va ocupar, estando ahí, porque usted está ahí, porque los militares lo sostienen…, pero mientras usted esté ahí, usted es el que paga la nómina, usted es el responsable que se mueran los médicos en este país». También citó la situación que enfrentan los militares.

Capriles aseguró que el no quiere ser candidato, como le ha sugerido el presidente. «Tu no aguantas un round, en democracia Maduro, tu no aguantas un round, tu lo sabes, por eso te inventaste alacranes, por eso te cogiste partidos, por eso todo es robar aquí, robar allá, agarraste esta institución, agarraste la otra, porque no aguantas un round en democracia, porque no tienes el liderazgo para aguantarlo», sentenció.

Agregó que hay que hacerle frente a la pobreza y no hay futuro, porque la pobreza ésta acabando a Venezuela.

El voto como herramienta

Ante la situación que se vive en Venezuela, recalcó que la única herramienta con la que cuenta el venezolano es el voto.

«Vamos a ver como barajemos esta partida o es que vamos a seguir en la perolata , no que el gobierno legítimo y el gobierno encargado y el embajador en no se donde, por favor, vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde, los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan, el plan fracasó, va a seguir pegándose con el fracaso, eso se acabó, la oposición está en un momento donde la gente, usted le pregunta y dice lo mismo», acotó.

Refirió que hay que reconstruir y destacar este «juego» y pensar en la mayoría de este país.

