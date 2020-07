Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, dio positivo al COVID-19

julio 23, 2020 - 2:07 pm

El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dio positivo al COVID-19, así lo anunció a través de su cuenta en Twitter.

Con Rodríguez sería el cuarto gobernador, que contrae la enfermedad. El primero en resultar positivo fue Omar Prieto Fernández del Zulia.

El gobernador de Miranda explicó que se encuentra asintomático, pero inició los protocolos de cuidados que deben cumplir las personas contagiadas por la enfermedad., por lo que ya se encuentra además bajo supervisión médica.

Precisó que a pesar de haber sido cuidadoso, se contaminó, por lo que recomendó no fallar en las medidas necesarias, para evitar de esta manera que la enfermedad del COVID-19, siga expandiéndose.

Saludos pueblo mio de Miranda…quiero informarles que me encontraba aislado a la espera de resultados de las pruebas pertinentes luego de saber que personas contagiadas estuvieron en contacto conmigo. Se me acaba de informar que el resultado es positivo.

He sido extremadamente cuidadoso y a pesar de ello he adquirido la enfermedad, porque el riesgo de contagio es muy alto, tomen todas las medidas, si alguien falla en el cuidado entonces expone a todos como me pasó a mi.

