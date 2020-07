Hamilton gana su primera carrera de la temporada en el GP de Estiria

julio 12, 2020 - 11:22 am

Lewis Hamilton se adjudicó una importante victoria, la primera de la temporada, en el Gran Premio de Estiria del Mundial de Fórmula 1 este domingo 12 de julio en Austria.

Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas finalizó en el segundo lugar, mientras que el holandés Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Una semana después de haber fallado en el inicio del Mundial, en el Gran Premio de Austria, en el mismo circuito, donde solo pudo ser cuarto, Hamilton se recuperó, logrando además el punto de la mejor vuelta en carrera.

Esta victoria le da un empujón anímico en su objetivo de lograr un séptimo título e igualar el récord del alemán Michael Schumacher en la historia de la Fórmula 1.

De esta manera, Bottas se mantiene en la cima de la clasificación general de los pilotos con 43 unidades, seguido de Hamilton que llega a 37 y Norris, que ocupa el tercer lugar con 26 puntos.

La carrera inició con el abandono de los dos autos de Ferrari, conducidos por Sebastian Vettle y Charles Leclerc, tras chocar en la primera vuelta.

En la tercera curva de la carrera, Leclerc despegó de la pista tras intentar superar por el exterior a Vettle, quien perdió el alerón trasero de su vehículo.

Una vez fuera de competición, el monegasco se disculpó con su compañero y reconoció su error. «Es culpa mía. He hecho una tontería, simplemente. Hay que admitirlo cuando pasan estas cosas», señaló Leclerc.

Tras el incidente, Vettel entró inmediatamente en el garaje, imitado por el monegasco unas vueltas más tarde.

«El auto de Seb estaba demasiado dañado y, para Charles, habría sido demasiado peligroso pilotar con un suelo en esas condiciones», precisó Ferrari en Twitter.

Unfortunately both cars had to retire. #Seb5’s car had too much damage and for #Charles16 it would have been too dangerous driving with the floor in those conditions. #AustrianGP🇦🇹 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/5MvELBzLl8

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 12, 2020