Un martes 7 de julio hace 11 años ocurrió la transmisión televisa más vista de la historia: Homenaje de cuerpo presente a Michael Jackson

El 7 de julio de 2009 en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos) se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson.

Congrega a miles de personas en esta ciudad y a más de 2500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia, a nivel mundial.

El funeral de Michael Jackson (Michael Jackson Memorial Service), fue un homenaje póstumo a Michael Jackson realizado el 7 de julio de 2009. Es considerado el más grande en la historia del entretenimiento, superando a los funerales de Elvis Presley en 1977, que congregaron a 77.000 personas, y a los de Diana de Gales en 1997, a los que asistieron 250.000 en el Hyde Park de Londres. Esto se refiere no sólo a la cantidad de entradas (que fueron previamente sorteadas y entregadas de forma gratuita), sino por la cobertura mundial a través de televisión, radio e Internet, que contó con una audiencia global de aproximadamente 2.500 millones de personas, lo que lo convierten en el funeral y el acontecimiento más visto en la historia.

Responso

Hubo un responso familiar privado la mañana del 7 de julio en el Forest Lawn Memorial Park’s Hall of Liberty en Hollywood Hills, Los Angeles, California, USA, seguido por un acto público en el Staples Center, lugar donde el artista había ensayado lo que sería una serie de conciertos titulada This Is It el 23 de junio, dos días antes de su muerte. El féretro fue llevado al centro con algo de retraso, llegando a las 10:00 a.m. El cuerpo no fue expuesto en la ceremonia debido a que el ataúd permaneció cerrado.El memorial comenzó entre las 10:00 a.m. y 10:30 a.m. con música y el pastor Lucious Smith.

Se pusieron a disposición del público 17.500 tickets gratuitos, cuyos destinatarios fueron escogidos por un concurso online en la que participaron alrededor de 1,2 millones de personas en las primeras 24 horas.

