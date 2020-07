Habló la madre de Gledys Ibarra y respondió a acusaciones de la actriz (+Video)

julio 28, 2020 - 4:25 pm

La actriz venezolana Gledys Ibarra abrió una puerta a su vida privada hace algunas semanas cuando dio detalles de su tormentosa relación con sus padres, quienes según su testimonio no estuvieron con ella en su crianza y en los momentos más difíciles.

En un video publicado en Instagram, la interprete, de 60 años, denunció que está siendo extorsionada por su hermano, quien alega que su madre está “muriendo de mengua” por culpa de la actriz de cine y teatro, quien “no manda dinero”.

En sus declaraciones, Ibarra indicó que durante 35 años estuvo ayudando económicamente sus padres ausentes a pesar de no haber recibido el cariño que merecía. La protagonista de “Sicario”, reveló que su infancia fue muy distinta a los demás, criada por sus tías, no recibió el apoyo de sus padres, quienes luego la buscaron cuando apenas comenzó a tener notoriedad en el medio artístico a finales delos 80’s.

En respuesta a ello, la madre de la actriz habló a través de un video que publicó el portal El Farandi, asegurando que Gledys no fue abandonada pues ella vivía con la madre y la abuela. “No se de donde saca ella eso”, aseguró la mujer.

Asimismo asegura que aunque no es una mujer millonaria, toda su vida trabajó y que Gledys siempre fue bienvenida a su casa, contrario a las declaraciones de la actriz que aseguraban que ella no era bienvenida en ese hogar. “Como no va a ser bienvenida si es la única hija que tengo”.

Vea el video aquí:

