Gustavo Aguado en exclusiva para NAD: Guaco lanzará el tema «Zig Zag» este jueves 30-J

Este jueves 29 de julio, Noticia al Día conversó en exclusiva vía telefónica con Gustavo Aguado, director y cantante de Guaco. Aguado habló sobre los nuevos proyectos e invitó a escuchar el nuevo sencillo «Zig Zag» que de seguro cautivará al público guaquero.

El artista, que se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, manifestó su alegría de poder lanzar a través de las redes sociales su nuevo sencillo titulado «Zig Zag» en la voz de Diego Rojas, quien también es el autor del tema junto a los criollos Dani Barón y Omar Koonze.

«Estamos confinados pero aún así estamos trabajando para nuestro público que espera entretenimiento en este tiempo de pandemia. No está demás pedirles que se cuiden, que no salgan de casa si no es necesario y que utilicen mascarillas si tienen que salir. Mañana es un gran día. Lanzaremos nuestro nuevo sencillo Zig Zag justo en horas del mediodía, así que esperenlo que está hecho con cariño y con calidad para ustedes», explicó.

Aguado dijo que este tema marca la evolución de Guaco que siempre se ha destacado por marcar la diferencia. «El tema es sabroso, pegajoso y tiene un toque de música urbana, pero sin perder la esencia y ritmo guaquero. Siempre estará presente la identidad del grupo y el público lo sabe. Mañana es nuestra cita», dijo.

En cuanto a los proyectos a seguir, Gustavo Aguado explico que están preparando el álbum musical número 50 el cual ha tenido retrasos debido a la pandemia, pero que casi todo está listo. «Se trata de un trabajo a todo lujo con el que celebraremos el lanzamiento del disco número 50 hechos durante nuestra carrera artística en 57 años. El disco pudiera traer 10, 12 0 18 temas, dependiendo de los invitados que tengamos. En esta oportunidad nos acompañan invitados de gran peso en la industria musical como Gilberto Santarosa, Luis Enrique, Karina y Gente de Zona», aseguró.

