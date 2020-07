Guanipa: “La FAN debe regresar a la institucionalidad y recuperar la confianza de los venezolanos”

julio 24, 2020 - 2:30 pm

A propósito de conmemorarse este 24 de Julio el natalicio del Libertador y la batalla naval del Lago de Maracaibo, evento decisivo que logro la independencia de Venezuela y por el que además se celebra el Día de la armada venezolana, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, envió un mensaje a los militares venezolanos, recordándoles el rol constitucional que juega la Fuerza Armada Nacional en la defensa, independencia y soberanía de la nación y los invitó a asumir su responsabilidad y que regresen a la institucionalidad, para recuperar la confianza del pueblo venezolano.

El parlamentario indicó que “según el artículo 328 de nuestra constitución, es “…una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar,”… “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.” La misma Carta Magna, en su artículo 330, prohíbe a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional “participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Que algunos de sus miembros hayan violentado esas normas, nos hace exigirle, a todos, el apego y cumplimiento al texto constitucional. A la constitución se deben y acatándola podríamos lograr nuestros objetivos de democracia y libertad”.

Guanipa reflexionó respecto a lo que debe padecer la milicia venezolana. “La situación interna de la Fuerza Armada Nacional, no dista de la misma tragedia que vivimos los venezolanos: Un reducido grupo de oficiales gozan de privilegios, viven bien, con varias casas, varios carros, otras propiedades, viajes, no les falta el oro, la comida o el crédito bancario. Mientras tanto, la gran mayoría de la tropa alistada, de la tropa profesional y de los mismos oficiales, subsisten con bajos sueldos, hambre, fallas graves en la seguridad social, pidiendo colas para trasladarse, si se enferma un familiar no tienen como responder. Agreguemos a esto la alta incidencia del coronavirus en las filas militares”.

Añadió que “son muchos los militares venezolanos que son perseguidos, hasta en su vida privada, el SEBIN para ejercer control político, la DGCIM para el control militar, los colectivos para ejercer un control civil.

Guanipa aseguró que además “la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional a través de Alvaro Díaz Tarazona, alias Edward, reconoce en un video sus vínculos con Maduro y el Gobierno.

Indicó que la Fuerza Armada “debe recuperar su rol institucional de seguridad y defensa de la nación. Debe cuidar nuestras fronteras y el Esequibo, enfrentar a quienes han convertido el Arco Minero en la afrenta más grave en contra de nuestra integridad territorial, con un profundo daño ambiental, a nuestras etnias y a las generaciones futuras. ¡Asuman su responsabilidad, regresen a la institucionalidad, recuperen la confianza del pueblo venezolano!”

Finalizó asegurando que seguirán la lucha por la liberación de Venezuela y que luego será necesario un proceso de transformación nacional. “Tenemos y tendremos a esta Fuerza Armada.

