Guanipa denunció: «15 fallecidos en el SAHUM solo el pasado fin de semana»

julio 8, 2020 - 11:24 am

«En el Zulia no se sabe con exactitud la cifra de infectados y fallecidos por COVID-19», informó el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa.

«El crecimiento de casos de Coronavirus en el Zulia es alarmante; sin embargo, no hay certeza de cuántas personas están contaminadas porque no se hace la cantidad adecuada de pruebas moleculares, ni tampoco se sabe con exactitud la cifra de fallecidos pues alteran los resultados en el acta de defunción», así lo denunció este martes, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa durante su participación en el programa Plan País, Zulia: Una realidad con solución.

Durante su intervención, Guanipa afirmó que el gobierno nacional genera una «falsedad de información» porque: «lo que les interesa es tener el control absoluto de la información», y no que la población esté informada. En tal sentido, aseguró que solo el pasado fin de semana murieron 15 personas en el Hospital Universitario de Maracaibo y que además, en la región han fallecido 7 médicos, 15 enfermeros, sin contar a los instrumentistas y casos que no se han dado a conocer.

De igual forma, el diputado indicó que la desatención del Zulia como estado fronterizo ha influido en las cifras de COVID-19. «Tuvieron 3 meses para abordar la cuarentena, para mejorar los hospitales del Zulia, el número de camas y las unidades de UCI, para incrementar el número de respiradores y no lo hicieron. No puede ser posible que el HUM, que es supuestamente el hospital centinela, dicen ellos, tiene 8 respiradores para toda la población, esto es absolutamente inaceptable. Entonces no ha habido la posibilidad de atender la población en el momento que se pudo prever», dijo.

Sobre el mercado Las Pulgas, refirió que este es un «submundo donde transita demasiada gente» y el ejecutivo nacional y regional tampoco tuvo la previsión en cuanto al tránsito de personas, y sobre todo comerciantes, desde Colombia hasta Maracaibo. Enfatizó: «debieron tener un plan con los comerciantes de Las Pulgas para que estos tuvieran una alternativa, no solo cerrar el mercado porque al hacerlo se traslada el problema a otros espacios».

Finalmente, explicó que el exalcalde de Cabimas y dirigente político, Hernán Alemán, falleció, este martes, a causa del Coronavirus en Bogotá luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos «porque surgieron varias patologías, ya estaba muy comprometido, tenía problemas en el corazón, los pulmones, estaba siendo sometido a diálisis». Por lo que envió un abrazo a su familia y a su partido.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Any Vargas

Noticia al Día/ Nota de Prensa