Greecy enloqueció las redes con este sexy bikini super cortico, pero usarlo la hace sentir mal

Llegue a sentirme mal cada vez que me ponía un 👙 porque sentí que estas no eran épocas para tomar el sol ☀️ … Pero no encontré un motivo real por el cual no hacerlo. Tomar el sol, bailar o sonreír por estos días no me quitan lo consciente que soy de las cosas y al contrario es una manera de amarme, consentirme y seguir SONRIENDO y AVANZANDO a pesar de todo! Feliz día compañeros.🦋👊🏼