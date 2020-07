Giovinazzi penalizado con cinco plazas en la parrilla de salida en Austria

julio 12, 2020 - 9:09 am

El italiano Antonio Giovinazzi, de la escudería Alfa Romeo Racing, penúltimo en las calificaciones del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, fue penalizado este domingo 12 de julio con cinco plazas en la parrilla de salida de Austria por un cambio prematuro de la caja de velocidad, por lo que partirá en la vigésima y última posición.

La salida del Gran Premio de Estiria se dará de este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, con el británico Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, encabezando la pole position.

La temporada de F1 comenzó el domingo pasado en este mismo circuito, con más de tres meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus.

Alfa Romeo were forced to change the gearbox of his C39#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/3pTGrEm6hW

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020