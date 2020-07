Franklyn Duarte: Sanciones de la UE y EE.UU. son un «error garrafal», «nos sancionan por no apoyar a Guaidó»

julio 1, 2020 - 7:31 am

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte, califica como un «error garrafal» de parte de la Unión Europea y los Estados unidos las sanciones impuestas a diputados de las filas de Luis Parra, por su supuesto papel en actos que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

El parlamentario recalcó que si las sanciones sirvieran de algo o buscaran soluciones, ya se hubiera logrado derrocar la dictadura impuesta en Cuba. Sus apreciaciones fueron expuestas en una entrevista en el programa Primera página que se transmite por Globovisión.

«A mí en los personal, no me afectan las sanciones, primero en el tema de los Estados Unidos, yo no tengo ni Visa, en la unión Europea nunca he viajado a esos países de Europa y las sanciones cuando vamos hablar, nosotros estamos en contra de la injerencia de otros países, sea el país que sea no queremos verlo en Venezuela», afirmó.

Duarte precisó que los problemas de los venezolanos debe ser resuelto por los venezolanos, según lo establece la Constitución. «Nos sancionan por no apoyar al diputado Guaidó, esa es la verdad, por eso es que no están sancionando, osea que nosotros obligatoriamente porque la Unión Europea y los Estados Unidos nos digan que tenemos que apoyar a una persona y si no lo apoyamos nos sancionan, ese es todo el delito para UE y EE.UU.»

Aseguró que si le tocará repetir nuevamente el paso que dieron el 5 de enero de este año, lo volverían hacer, porque este fue en contra de la «corrupción» de Juan Guaidó.

Agregó que ellos, los diputados de Luis Parra, en estos seis meses han estado recorriendo Venezuela, cosa que no han visto hacer ni a los diputados de Juan Guaidó o a los de la tolda oficialista.

Considera que una de las herramientas necesarias es el voto, es esta la vía correcta, para garantizar un cambio político en el país.

Duarte indicó que ellos desde la Asamblea Nacional presentarán pruebas del manejo de las empresas y los recursos obtenidos que asegura «se los come Guaidó, Leopoldo y la cúpula del G4».

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día