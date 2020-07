Fabio Quartararo conquistó el GP de Andalucía de MotoGP

julio 26, 2020 - 8:49 am

El piloto francés Fabio Quartararo se llevó este domingo el Gran Premio Andalucía de MotoGP en el circuito de Jerez.

Quartararo gana su segunda carrera de manera consecutivas tras triunfar la semana pasada en el Gran Premio de España, que también se corrió en el circuito de Jerez.

«Ha sido muy duro, aunque he tenido buen ritmo. Mantenerlo era difícil, pero ha sido una carrera increíble. Gracias al equipo por su labor y a mi familia en casa. Me siento genial de conseguir estar segunda victoria consecutiva», dijo el francés, de 21 años.

This man will take some stopping in 2020! 😎@FabioQ20 does the double in Jerez! 🥇🥇#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/cD995DZDIl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020

El español Máverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, de 41, llegaron segundo y tercero, para completar el podio de motos de Petronas Yamaha. Rossi volvió a estar entre los tres primeros puestos tras ocuparlo en el GP de las Américas 2019.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) llegó a ocupar la segunda posición antes de abandonar al romper su motor, mientras que el japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR) fue cuarto.

Fabio Quartararo lidera el campeonato de MotoGP con 50 puntos, producto de sus dos triunfos en España y Andalucía. Maverick Viñales se ubica segundo en la clasificación con 40 unidades.

El vigente campeón, Marc Márquez, sigue sin puntuar, tras no poder participar en esta carrera después de romperse el brazo hace una semana en el Gran Premio de España.

La próxima carrera se disputará el 09 de agosto en el Automotodrom Brno, donde se celebrará el Gran Premio de Repúblic Checa.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día