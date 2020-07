Precios de detergentes y falta de agua en Maracaibo aumentan el hambre e impiden el aseo en plena pandemia

julio 14, 2020 - 3:41 pm

Si compro el jabón no me queda dinero para comprar comida. Si compro comida, no tengo para el jabón, pero en ese instante llega el agua por dos días nada más. Los jabones líquidos me rompen la ropa y usar jabón de baño es un lujo

Las amas de casa viven una lucha diaria con los precios de los productos de la cesta básica, y los productos de limpieza y aseo personal no son la excepción, sobre todo en estos momentos que son tan necesarios para combatir la implacable pandemia que azota a la humanidad.

«Si compro el jabón no me queda dinero para comprar comida. Si compro comida, no tengo para el jabón, pero en ese instante llega el agua por dos días nada más. Los jabones líquidos me rompen la ropa y usar jabón de baño es un lujo», dice María de los Ángeles, una ama de casa maracaibera, frustrada por la situación economica del país.

Sin embargo, la mujer profesional con más de 10 años de trayectoria en su profesión, cuyo sueldo, simplemente, es sal y agua juntas, acotó que el costo de las pastas dentales también son impensables, lo que se traduce a más de 15 días de trabajo, según el salario actual del país.

Hace unos cuatro o cinco años atrás, comprar o tener en la casa detergentes en polvo era algo común, escoger la marca que se deseaba usar, en fin, un producto más que se adquiría semanal o bien cada quince días.

Hoy, lamentablemente, la realidad es otra, ya que los altos precios de estos productos impiden que un ama de casa pueda comprarlo, la inflación es exorbitante, y con esto los precios cambian a diario. Anteriormente, las marcas de detergente eran muchas, y a precios accesibles, hoy siguen siendo varias, pero con precios exagerados, e incluso marcas chinas o colombianas.

Actualmente, un kilo de detergente de buena marca, o como bien refieren las ama de casa un “buen jabón” cuesta entre 600.000 y 700.000 bolívares, prácticamente un sueldo mínimo, también están los importados que se encuentran entre 200.000 hasta Bs. 400.000, un poco menos a las marcas nacionales, sin embargo muchas aseguran que la mayoría de estos detergentes no son de muy buena calidad.

Por otro lado, están los detergentes líquidos o productos por recargas, los cuales se han vuelto muy comunes en estos tiempos, estos se pueden conseguir entre los 100.000 y 150.000 bolívares por litro. Por esta razón, estos productos se han vuelto la opción número uno en la mayoría de los hogares del país, debido a su bajo costo.

Si bien las amas de casa refieren que los resultados no son el mismo, que incluso la ropa no queda del todo bien, es lo que se puede comprar, ya que comprar un buen jabón implica gastar el salario de un mes de trabajo, lo que significa a su vez que no se podría comprar más nada, es decir, o comes, o lavas y limpias.

Cabe resaltar que a estos productos por recarga o jabones líquidos, no solo son utilizados para lavar ropa, pues también son usados para limpieza general del hogar, lavar los utensilios de la cocina y en muchos casos es utilizado para bañarse. Si, para bañarse, debido a que el precio de un jabón de tocador o jabón de baño pasa los Bs. 100.000, dinero que las amas de casa prefieren gastar en algo de mayor provecho, es decir, en la comida.

Sin duda alguna la vida del venezolano y la vida de un ama de casa es una guerra diaria, lograr mantener el hogar en orden, poder adquirir productos de limpieza no es tarea fácil, las mujeres se las ingenian para poder administrarse y lograr así cubrir las necesidades básicas de alimentación y limpieza en los hogares venezolanos.

