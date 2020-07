Excarcelan a dos directivos de CITGO en Venezuela: Cumplirán arresto domiciliario

julio 31, 2020 - 6:53 am

Dos ejecutivos petroleros encarcelados en Venezuela salieron de prisión y cumplirán arresto domiciliario en el país, dijo el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson el jueves en la noche.

Forman parte de un grupo de seis ejecutivos de Citgo detenidos hace más de dos años durante un viaje de negocios a Caracas. El exgobernador visitó recientemente la capital venezolana en una misión humanitaria y se reunió con el presidente, Nicolás Maduro, para presionar por su liberación.

“Este es un primer paso positivo e importante”, dijo Richardson en un comunicado en el que dio las gracias a Maduro por seguir involucrado en el diálogo que comenzó a principios de este mes en su encuentro.

Los dos ejecutivos que quedaron bajo arresto domiciliario eran Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, agregó el exgobernador.

El gobierno de Maduro no realizó comentarios de inmediato.

María Elena Cárdenas, que vive cerca de Houston, dijo que se sintió aliviada al enterarse del traslado cuando su esposo la telefoneó el jueves en la noche, y agregó que estaba buscando desesperadamente un lugar para que se quedase dado que la familia ya no tiene casa en Caracas.

“Es un alivio que pudiera estar en un lugar donde puede respirar aire libre a través de alguna ventana”, dijo.

Los seis fueron convocados a una reunión en la sede de la empresa matriz de Citgo, el gigante petrolero estatal venezolano PDVSA, en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias de 2017. Agentes de seguridad enmascarados los sacaron de la reunión.

Las autoridades venezolanas los acusan de corrupción por un supuesto plan para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. La fiscalía los acusa de maniobrar para beneficiarse personalmente de la propuesta de acuerdo.

Los seis directivos quedaron bajo arresto domiciliario a finales del año pasado, pero fueron detenidos de nuevo dos meses después.

En junio, las autoridades hicieron público un video de los hombres en prisión luego de que sus familias pidieron ayuda internacional para su liberación por temores sobre su salud en plena pandemia del coronavirus.

Richardson, quien dirige un centro que trabaja por la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en todo el mundo, hizo una breve visita a Venezuela a principios de julio tras la que dijo que no había podido lograr su puesta en libertad pese a haberse entrevistado con Maduro.

Los otros cuatro ejecutivos de Citgo encarcelados son Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano y José Pereira.

En el país hay otros dos ciudadanos estadounidenses presos, los ex Boinas Verdes Luke Denman y Airan Berry, que fueron arrestados en mayo mientras participaban en una incursión frustrada organizada desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro.

Richardson, que fungió como embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas durante la presidencia de Bill Clinton, ha reabierto canales diplomáticos con varios gobiernos hostiles, incluyendo Irán, Cuba y Corea del Norte, para lograr la liberación de unos 40 estadounidenses.

Washington y Caracas están estancados en una tensa relación: la Casa Blanca respalda al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo del país y encabeza una campaña de docenas de naciones que buscan presionar para la salida de Maduro del poder. Lo culpan del colapso económico y social del que en su día fue un próspero país.

We are relieved to hear today that Gustavo Cárdenas and Jorge Toledo, two of the #CITGO6, have been released from prison and granted house arrest in Venezuela. This is a positive and important first step.We are grateful to President Nicolás Maduro…

— Bill Richardson (@GovRichardson) July 31, 2020