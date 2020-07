Ex jugador del Barcelona llama «medio autista» a Messi e «incompetente» a Setién

julio 2, 2020 - 10:15 am

Christophe Dugarry estuvo en una entrevista en directo con RMC Sports y en su intervención para explicar la situación de su compatriota Antoine Griezmann atacó a Lionel Messi a quien llamó medio autista e hizo referencia a su baja estatura.

«¿(Griezzman) Tiene miedo de qué? ¿Tiene miedo de un niño que mide 1,50 y que es medio autista? Puede ponerle un pastel en la boca a Messi si tiene un problema», fueron las palabras del ex Barcelona.

También se refirió al director técnico del conjunto culé, Quique Setién, con un lenguaje directo al igual que lo hizo con el argentino: «Es un entrenador que se tambalea. Setién es muy amable, pero no tiene el nivel. No sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está totalmente sobrepasado por la situación. Estoy seguro que no tiene nada en contra de Griezmann, simplemente es un incompetente».

Lea sobre: Novak Djokovic y su esposa dan negativo al coronavirus

Quique confesó en conferencia de prensa que hablaría con Antoine por la situación ocurrida en la que calentó casi todo el segundo tiempo para solo jugar los últimos cuatro minutos en el partido contra el Atlético de Madrid que terminó en empate a 2 en el Camp Nou.

Dugarry ya había tenido declaraciones en contra del equipo en el que jugó en la temporada 1997-1998 y no se ha limitado en sus palabras. «¡Tuve que fingir llorar para irme del Barça!» dijo en el programa Le vestiaire de Francia en 2016 y a principios de este año en RMC Sport se refirió al Barcelona como: » un club de payasos».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Meridiano / Noticia al Día