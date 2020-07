“Estoy saliendo con una persona y no es Sebastián Yatra”: La confesión de Danna Paola cansada de los rumores

julio 23, 2020 - 4:32 pm

Luego de los insistentes rumores de una relación sentimental entre Danna Paola y Sebastián Yatra, la artista mexicana dijo que estaba saliendo con alguien, pero que esa persona no era el cantante colombiano.

Las suposiciones del romance entre ambos pararon durante unas semanas, pero tras el lanzamiento del tema No bailes sola, volvieron a cobrar fuerza.

En una entrevista para Grupo Fórmula que transmitió en su programa el periodista Javier Poza, Danna Paola hizo notar su molestia sobre las especulaciones que han surgido sobre su presunta relación con Yatra, asegurando que le parece fuera de lugar que la involucren amorosamente con músicos que han colaborado con ella, y además también pidió respeto para los artistas.

Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás, de que puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal”, expresó en la charla.

Danna Paola ha dicho en diversas oportunidades que la única relación que mantiene con Sebastián Yatra además de la amistosa, es la laboral y artística.

Hay una relación de trabajo, de respeto (con Yatra) Creo que no está padre que si estás saliendo con alguien estén estos dichos por fuera. Ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces”, expresó con un aire de fastidio.

Luego que Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaran el fin de su noviazgo, muchos especularon que Danna Paola era la tercera de la relación y ella respondió irónicamente a los comentarios.

La actriz, que ha negado un par de veces tener una relación con el cantante, en mayo publicó un tweet en el que daba a entender su posición sobre el tema.

Con un texto que decía …básicamente… y un video de la serie de Netflix, Élite, en que interpretaba a Lucrecia Montesinos, dice: “Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie”.

La Sopa