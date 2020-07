Esto te revela el horóscopo para este sábado 4 de julio

julio 4, 2020 - 8:01 am

Los astros se alinean para traerte los mejores consejo este sábado 4 de julio en le que se verá la luna de trueno e influirá en tu vida. pero como no todo es malo para ti, tendrás buenas noticias para tu situación familiar. Se te recomienda quemar laurel durante le fin de semana.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: En el amor será una etapa favorable para mejorar dificultades anteriores. El mayor cambio proviene desde tu interior, superando algunas desilusiones que solo dejo decepción en tu vida. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el amor no debes ilusionarte tanto, pero no te preocupes pues es algo pasajero y sin darte cuenta lo dejaras atrás para dar paso a una nueva ilusión que vivirás con entusiasmo. Número del éxito, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Este es un momento de cambios a nivel sentimental, hay cosas de las que se tienen que hablar con absoluta claridad, antes de continuar, tus sentimientos han cambiado y solo sientes cariño. Número del éxito, 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que te gusta, no te presta atención, es necesario que cambies tu actitud hacia ella y le demuestres tu interés directamente, díselo, busca halagarla, invítala a salir. Número del éxito, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona por la que sientes amistad, está dispuesto a poner todo de su parte para ganarse tu amor, aun sabiendo que no lo amas, no lo permitas pues podrían terminar dañándose ambos. Número del éxito, 12.

IRGO: 23 AGO- 22 SET.: Inexplicablemente te sientes melancólico y no sabes ubicar el motivo, no te preocupes tu vida sentimental no tiene por qué verse afectada por tu estado de ánimo, tu nostalgia pasara pronto. Número del éxito, 13.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Cuida que el malhumor no entorpezca tu vida sentimental, es un día difícil, busca calma y consejos, evita discutir, podrían decirse cosas de las que se arrepentirían, ten cuidado. Número del éxito, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los celos no es una actitud con las que se pueda jugar, especialmente conociendo el carácter del ser amado, no te dejes llevar por el momento podrían terminar en una discusión, evítalo. Número del éxito, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ahora que te ves sola sin la presencia del ser amado, te das cuenta que te ama y que te encuentras completamente enamorada y que estás dispuest a sacrificar todo por tus sentimientos. Número del éxito, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy ampliarás tu círculo social y se te abrirán nuevas posibilidades en tu vida afectiva, pero antes de entusiasmarte debes conocer mejor a todos para evitar comentarios que te afectarían. Número del éxito, 16.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Aprovecha este día que tienes la capacidad de saber claramente que es lo que quieres, con esa persona que gusta de ti y no duda en decir lo que siente, no continúes dilatando tu respuesta. Número del éxito, 7.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No temas en buscar a la persona que te interesa solo por tu orgullo, si tus sentimientos son sinceros y aceptas tu error volverás a pasar momentos agradables, no te arrepentirás. Número del éxito, 9.

Bolivia.com