Esto es lo que los astros te deparan para este 5 de julio

julio 5, 2020 - 8:11 am

Este domingo 5 de julio los astros te dan los mejores consejos para que tu vida sea más llevadera en tiempos de prueba. No te dejes guiar por comentarios de personas que no quieren lo mejor para ti.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Sabes que es necesario que hables con esa persona que aunque te hizo daño todavía lo amas, ordena tus pensamientos para darte cuenta si eres capaz de volver a darle otra oportunidad. Número del éxito, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El ser amado no reclama pero siente que no le brindas la atención necesaria y la monotonía está acabando con la firmeza de tu compromiso, estas a tiempo de evitarlo. Número del éxito, 21.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Son momentos muy buenos para hacer las paces tanto con amigos y antiguos amores, especialmente con esa persona que te gusta que te trae gratos recuerdos, ves el pasado con agrado. Número del éxito, 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te darás cuenta que necesitas pasar un tiempo a solas meditando el futuro de tu vida amorosa que últimamente está pasando por momentos difíciles, rescatar el amor dependerá de ambos. Número del éxito, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Deja de cuestionarte sobre lo que te ofrece o no tu vida afectiva, vive el momento maravilloso que estás pasando, ya llegara el tiempo de conversar más seriamente con quien amas. Número del éxito, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Es el momento de tomar dediciones, no postergues más el final pues tienes claro que tu futuro sentimental no está al lado de esa persona que quieres, que no sabe nada del respeto, déjalo. Número del éxito, 16.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un amor de tu pasado que creías haber olvidado vuelve a tu vida con palabras bellas que te harán sentir ilusionada, toma las cosas con calma, antes tiene que demostrarte que ha cambiado. Número del éxito, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El ser amado está tan emocionada contigo que centra toda su atención en ti, estas intentando corresponderle, pero te cuesta pues no eres una persona tan expresiva, conversa con ella. Número del éxito, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No puedes sacar de tu mente aquellos momentos vividos con esa persona especial, uno no decide de quien se enamora, no dejes pasar estas oportunidades que te llenara de satisfacciones. Número del éxito, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás en un momento de diferentes presiones y eso te obliga a dejar de lado tu vida amorosa, habla con el ser amado quien te comprenderá y buscara alternativas para estar juntos. Número del éxito, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Sabes que eres una persona sentimental y esto te hace ver débil, pero cuando te propones algo realmente lo logras, saca fuerzas de tu interior y lucha para que prevalezca la armonía en tu vida afectiva. Número del éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No te dejes guiar por comentarios de personas que sabes están llenas de envidia, te darás cuenta que no pasan de ser solo chismes, pon en claro las cosas para que no vuelva a ocurrir. Número del éxito, 4.

Bolivia.com