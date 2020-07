Este sábado la Tierra alcanzará su punto más alejado al Sol y su velocidad orbital mínima

julio 4, 2020 - 1:44 pm

La mañana de este sábado 4 de julio, la Tierra se encontrará en su punto más lejano al Sol durante su recorrido anual alrededor del astro, en un fenómeno conocido como afelio, por lo que alcanzará su velocidad mínima de traslación, de acuerdo a la NASA.

La velocidad promedio del movimiento de traslación terrestre alrededor de su órbita elíptica es de 29,8 km/s, alcanzando su mayor velocidad durante el perihelio -el punto más cercano al Sol-, cuando llega a 30,75 km/s, y se reduce a 28,76 km/s durante el afelio.

Este fenómeno se explica gracias a la segunda ley de Kepler, que describe los cambios en la velocidad orbital de los planetas en relación a su proximidad con el Sol. Así, durante el afelio la Tierra alcanzará la velocidad más baja en todo el año, al encontrarse en su punto más alejado.

La distancia promedio aproximada entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros. Alcanza su punto más cercano a los 147.094.041 millones de kilómetros, durante el perihelio, y su punto más alejado en el afelio, con 152.083.008.

The Earth will be at aphelion, its farthest from the Sun in its year-long orbit. 3.4% farther than it was at perihelion in early January with 6.5% less sunlight reaching Earth. #SUN #aphelion pic.twitter.com/q6ZZZPVtlT

— PREcip (@PREcip_Weather) July 3, 2020