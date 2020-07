Esposa de Will Smith le confesó en público que le fue infiel

julio 11, 2020 - 8:51 pm

La actriz Jada Pinkett Smith admitió públicamente que le fue infiel a Will Smith​ y que tuvo un romance con el cantante August Alsina hace algunos años. Pinkett hizo estas declaraciones en el programa Red Table Talk, que emite en Facebook, frente al propio Smith.

Según la actriz, el romance sucedió hace unos cuatro años, mientras su matrimonio con el actor estaba pasando por un momento difícil, de crisis y al borde la separación.

Esta confesión se produce después de que August Alsina revelara en otra entrevista que había tenido una relación con Jada Pinkett Smith y que eso sucedió con el consentimiento de Will Smith. Hasta ahora, la pareja había negado esas declaraciones.

Lo más llamativo es que la declaración de Pinkett fue en el marco del programa en el que el matrimonio Smith estuvo sentado frente a frente y se dedicaron a aclarar el tema. Además, se ocuparon en destacar que reafirmaban su compromiso como pareja.

Hace pocas semanas, en el mismo programa que conduce Jada, Smith se había quebrado al repasar su complicada relación con su hijo mayor. Ahora fue su matrimonio y los detalles de la intimidad los que salieron a la luz.

La actriz contó que conoció a August Alsina a través de su hijo Jaden, cuando Alsina tenía 23 años y pasaba por una situación delicada. «El estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental», dijo.

Según Pinkett, esa situación coincidió con la crisis de pareja que atravesaba junto a Smith. El actor recordó que en ese momento le propuso separarse. Y ella admitió que habían decidió poner distancia por un tiempo.

«¿Y después qué hiciste, Jada?», le preguntó Will a su esposa. Ella siguió relatando: «A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August». De esta manera, la actriz confirmó las declaraciones del cantante al asegurar que Will Smith estaba al tanto de la relación y estaba de acuerdo con eso.

Enseguida, en esa conversación cara a cara y frente al público, Smith le pidió a su mujer que aclarara lo que quería decir con la palabra «enredo». «Fue una relación, absolutamente», admitió ella. Pero también contó que vivió ese momento con mucho dolor. «En el proceso de esa relación definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma».

Y explicó que su romance con Alsina fue un intento por sentirse mejor. «Sólo quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo sin sentirme tan bien. Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien», dijo.

Jada siguió explayándose por los motivos que la llevaron a ese romance. «A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude hacer una curación realmente profunda» detalló.

Sin embargo, más tarde fue August Alsina quien decidió terminar con esa relación. Jada relató que esa decisión le pareció comprensible pero también se sorprendió de las declaraciones del músico tanto tiempo después. «Es un poco extraño que todo esto salga a la luz ahora, cuando fue hace varios años».

«Para mí, esto fue hace años», agregó Smith, dando por cerrado ese capítulo doloroso de la pareja. Para confirmar el amor que los mantiene unidos ahora, Jada agregó: «Hemos llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional».

