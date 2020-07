Emotiva amistad entre niña y repartidor sordo se hace viral en las redes (+Video)

julio 13, 2020 - 5:10 pm

Una niña de 8 años, de nombre Tallulah, formó una linda y emotiva amistad con un repartidor que entregaba pedidos en su barrio de la localidad británica de Ashton-under-Lyne durante la pandemia. La pequeña se enteró de que Tim Joseph padece de pérdida auditiva y empezó a comunicarse con él a través del lenguaje de señas.

Amy Roberts, la mamá de Tallulah, publicó recientemente un video en su cuenta de Twitter, dondese puede ver cómo la niña se para cerca de la puerta de su jardín y saluda al repartidor de la compañía Hermes con las palabras «¡Qué tenga un buen día!» en lenguaje de signos.

Amy comentó que la niña también le dibujó un cartel con un arcoíris, donde escribió «Gracias», y Joseph lo colocó en su camión. «Todavía lo muestra con orgullo en su camioneta, han construido una gran amistad en las últimas semanas», detalló.

Por su parte, el hombre afirmó en una entrevista, que estuvo muy sorprendido, cuando la niña le saludó empleando el lenguaje de señas.

«Tallulah se dio cuenta de que era sordo y un día me sorprendió cuando me dijo ‘Que tenga un buen día’, creo que aprendió el lenguaje de señas en la escuela».

Joseph agregó que estaba muy feliz y le mostró a la chica cómo decir «¡Buenos días! ¡Que tenga un buen día!». Y luego ella lo repitió perfectamente y le hizo el día. El video se hizo rápidamente viral, logrando más de 4,5 millones de visualizaciones y más de 52.000 ‘me gusta’ en la red social.

Tallulah & Tim just had their Tuesday catch up, 👍🏼💗💙 like us, Tim is overwhelmed with everyones lovely comments and interest. He signed to us that he cried with joy. So #thankyou in a world where you can be anything.. #bemoretallulah #bemoretim @ststephensaud @Hermesparcels pic.twitter.com/o1EEoPnsp9

— Amy Roberts (@mummybear1903) June 23, 2020