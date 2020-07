¿Elecciones en Marzo? (por Sandy Ulacio)

julio 20, 2020 - 11:20 am

Me inquieta la salud de nuestro personal de salud. Todos están en la primera línea de combate en los centros de salud para atender y contener la propagación mortal del Covid-19 pero, quién los está protegiendo a ellos. Ciertamente el gobierno ha hecho anuncios sobre dotaciones que alcanzan para la foto y el video y, a lo sumo, una semana.

Las muertes y contagios se suceden con una pasmosa rapidez, y solo queda el dolor lacerante del médico que no pudo hacer nada por aquellos que, como ellos, juró proteger la vida de otros.

El acercamiento y los anuncios que hicieron voceros del oficialismo y la oposición sobre la llegada de equipos e insumos mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), parece no llegar a destino. El organismo internacional da cuenta en una nota de prensa que entregó 20 toneladas de material médico a 31 hospitales en Venezuela y que dichos insumos fueron distribuidos “durante las primeras dos semanas de julio, en los hospitales priorizados de los 6 estados que concentran la mayor cantidad de casos confirmados en el país; estos son, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia”.

“En detalle se entregaron más de 1,2 millones de mascarillas, 200 mil mascarillas con respirador, 130 mil caretas, 21 mil batas y 9 mil lentes protectores de seguridad”, señala la nota que puede leer completa en este enlace https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2020-ops-entrego-mas-20-toneladas-equipos-proteccion-para-personal-salud-31

Otra cosa que echa en falta el personal que debe someterse a largas jornadas de guardia y que no recibe una buena alimentación es el famoso bono “Héroes de la salud”, anunciado hace ya tres largos meses por el interinato de Juan Guaidó, muchos ya lo tienen como un engaño, aunque fuentes parlamentarias indican que “ya se superaron algunas trabas y debe llegar muy pronto”.

El tiempo político, al igual que el diplomático, son distintos al del día a día de un médico o enfermera, es más, son diametralmente opuestos a sus necesidades y las de sus familias. La política sigue desconectada y eso siempre será un escenario peligroso.

Educación… Me llueven las denuncias sobre el aumento de las cuotas de inscripción y mensualidades en instituciones educativas privadas. Los representantes argumentan que si las instituciones permanecerán cerradas cómo es que siguen aumentando, pero no le pagan salarios dignos al personal docente. Según entiendo hay un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación sobre este tema y que no podían hacer aumentos. El otro sector señala que es necesario para mantener la operatividad y el buen funcionamiento de la planta física. Pero lo nefasto es que cuando los padres se quejan la reacción inmediata de quienes están al frente de las instituciones privadas es “lléveselo a una institución pública, nuestro deber es educar, pero esto es un negocio”. Estamos en un país sin ley.

Elecciones… El diputado de Primero Justicia, Julio Montoya, anda promocionando la tarjeta de Henrique Capriles como la nueva alternativa electoral, después del movimiento oficialista que se robó la identidad de tres de los miembros del llamado G4. Y es que Capriles ha criticado el no participar como mecanismo de presión, pero, seguirán ese norte sin las condiciones debidas. Todo parece indicar que sí, y que serán muchos los que acepten el llamado para integrarse a la tarjeta de “La Fuerza del Cambio”. Por cierto, me indica mi fuente en el CNE que las elecciones se reprogramaran para el primer trimestre de 2021 y marzo podría ser el mes atendiendo el tema de la pandemia y la nula o poca aceptación que ha tenido el tema en la gente; amén del rechazo internacional por no representar un proceso transparente.

El gocho… Ese personaje mejor conocido como “El gocho del Whatsapp”, y cuyo nombre real es Luis Chacón Pacheco, habría aceptado la invitación de Bernabé Gutiérrez para integrar el nuevo bando de Acción Democrática en el Táchira. El gocho tiene “sangre adeca de la pura porque su mamá, doña Luisa Pachecho, fue nuestra gobernadora”, me dice una colega periodista. Muchos señalan que por eso ha arreciado en sus ataques contra Juan Guaidó y el resto de la oposición.

Ruido azul… Lo de Un Nuevo Tiempo se ha paralizado en el Tribunal Supremo de Justicia, porque Chaim Bucaran estaría cuestionado por la Mesa de Diálogo que integran Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Henry Falcón y Javier Bertucci. Para ellos Chaim no es de fiar porque se va cada vez que le muestran dinero. Lo hizo con Zambrano, Leocenis García y con el propio gobierno para integrarse a la Asamblea de Luis Parra. Mientras tanto, y en otra instancia, me refiero al CNE, sigue la representación azul buscando condiciones para participar, ya que es la única tarjeta del G4 habilitada.

Al desnudo… Los dirigentes políticos que han asumido los espacios en los partidos cuyas tarjetas fueron confiscadas por el TSJ se cansaron de ser llamados “alacranes” y pasaron de ser pasivos a responder a sus atacantes. En el Zulia, Jesús Vásquez respondió a los señalamientos de haberse apropiado del partido Primero Justicia en la entidad con esta perla: “Yo solo represento su custodio para el bien de una Venezuela libre y soberana por que lucho todos los días. No como Guanipa que traicionó la voluntad de los zulianos. Cuando lo eligieron gobernador y recibió de la corrupta dictadura 5 millones de dólares para traicionar a sus coterráneos…”. La guerra está declarada.

“Nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo” … ¡Hasta el próximo baile!

Sandy Ulacio García

Periodista, asesor y analista político