El Zulia tendrá nuevo esquema para suministro de combustible

julio 30, 2020

Esta tarde la Gobernación del estado Zulia anunciará un nuevo esquema para la distribución y suministro de combustible en la región.

Las especificaciones se darán a conocer en horas de la tarde y la vocería estará a cargo del Secretario de Gobierno Lisandro Cabello.

Es preciso recordar que el estado Zulia ha estado en cuarentena radical desde el 16 de marzo y no ha gozado de horarios flexibilizados, como algunos otros estados del país, además, ha mantenido los horarios laborales de los comercios de 8:00 am a 12:00 pm, farmacias abiertas las 24 horas del día y en el caso del suministro de combustible se ha mantenido la jornada de 8: am a 12:00 pm, desde que comenzaron a aumentar los casos en la entidad.

Any Vargas

Noticia al Día