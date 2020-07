El US Open se jugará a pesar de cancelar el Abierto de Washington

julio 21, 2020 - 7:28 pm

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) confirmó este martes 21 de julio que la realización del US Open sigue en pie, luego de cancelarse el ATP 500 de Washington que iba a reanudar el circuito masculino.

Dentro de la nota de prensa emitida, la USTA apoya las razones que motivaron la cancelación del Citi Open y explica que esto no afecta los otros dos torneos previstos.

«Esta decisión no impacta en el US Open o el Western and Southern Open (Cincinnati). La USTA creará un ambiente seguro y controlado para jugadores y todas las personas que se vean involucradas en ambos torneos», indicó la asociación.

Asimismo, el organismo reiteró que confían «poder jugar el torneo, mitigando los riesgos sanitarios y estando siempre aprobados por el estado de Nueva York y el Gobierno federal».

El Western and Southern Open de Cincinnati está previsto que inicie el 15 de agosto y finalice el 23 de agosto. Por su parte, el US Open tiene pautado su arranque el 31 de agosto en Nueva York y la final debe jugarse el 13 de septiembre.

Una vez finalizado el Abierto de los Estados Unidos, los tenistas viajarán a España para participar en el Mutua Madrid Open que se disputará entre el 12 y el 20 de septiembre en la Caja Mágica de la capital española.

La realización o no del US Open estuvo en duda desde que se anunció su reprogramación ya que Nueva York, ciudad sede del torneo, es una de las más afectadas por el coronavirus en Estados Unidos.

El estado de Nueva York acumula hasta los momentos más de 400 mil casos de COVID-19 y 30 mil muertes desde que inició la pandemia hace cuatro meses.

