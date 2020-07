El sismo no ocasionó daños pero sí asustó a más de uno

julio 12, 2020 - 12:19 pm

Funvisis confirmó el sismo registrado este domingo, de magnitud 5,2 a 11 km al noreste de Biscucuy, y con una profundidad de 5,0 km. Hasta el momento no se han reportado daños derivados del evento telúrico, pero el nerviosismo se expresó en las redes sociales.

En nota de prensa, Funvisis explicó que «la zona de mayor actividad sísmica en nuestro país corresponde a una franja de unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país: Boconó, San Sebastián y El Pilar; a los que se suman otros sistemas activos menores como Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica».

Ante estos casos se recomienda mantener la calma, ya que hechos de esta naturaleza son normales en Venezuela, ya que vivimos en un país sísmico.

«Nos encontramos en un contexto geodinámico importante y complejo por la interacción entre la placa del Caribe y la Suramericana, lo que origina actividad sísmica en el territorio nacional», detalló Funvisis.

Julio no te eches a perder portate bien mira que por lo menos hay flexibilidad en varios estados así que camina derecho #Temblor

Lo mas arrecho del #temblor , no es la intensidad, sino el viaje de VENEZOLANOS» preguntando que es un «Biscucuy». Osea, que Geografía de Venezuela se fue para el «co..». 🤦‍♀️🤦‍♀️ Que vaina Bolívar! jamás podrás descansar en paz.

Hace más de un año no temblaba tan fuerte por aquí #Valera #Trujillo

Ni salir pude, menos mal me detuve en la puerta y vi la facha que tenía puesta:

mi bata viejita y rota, de gatos jajajja.

Me quedé detrás de la puerta y grité. Hasta que pasó todo #Temblor #13Jul pic.twitter.com/I2FBHGxttV

— Periodista Valerana (@GlosadeValera) July 12, 2020