El mexicano Sergio Pérez sorprendió en la primera sesión libre del GP de Estiria

julio 10, 2020 - 11:40 am

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) realizó el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Estiria, segunda manga del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el Red Bull Ring (4,318 km) de Spielberg (Austria).

Su tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 867 milésimas, superó al del holandés Max Verstappen (Red Bull) en 96 milésimas, dejando lejos a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, a 222 milésimas, y al sextuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, a 253.

Estos dos últimos firmaron sus tiempos calzados con neumáticos ‘medium’, memos rápidos que los más tiernos de Pérez, Verstappen o del quinto mejor tiempo, el canadiense Lance Stroll (Racing Point), a 529 milésimas.

El primer Ferrari, del alemán Sebastian Vettel, fue décimo a 903 milésimas, mientras que el del monegasco Charles Leclerc terminó duodécimo a 970.

El canadiense Nicholas Latifi (Williams), que disputa su segundo gran premio en la categoría reina, fue víctima de lo que parecía ser un problema de motor tras media hora en la pista. La sesión fue interrumpida unos minutos para sacar el monoplaza.

El danés Kevin Magnussen (Haas) solo dio tres vueltas no cronometradas tras un «posible problema ligado a la batería» de su auto, indicó su escudería.

A notar la presencia del piloto de ensayos de Alfa Romeo Racing, el polaco Robert Kubica, junto al italiano Antonio Giovinazzi y al conductor de Fórmula 2 británico Jack Aitken, en su primera sesión de ensayos libres en un F1, en el Williams del británico George Russell.

