El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez sufriría una enfermedad en el corazón tras padecer COVID-19

El pitcher de los Boston Red Sox Eduardo Rodríguez confirmó que está a la espera de los resultados de unas pruebas adicionales a las que se sometió luego que los doctores descubrieron una anomalía en su corazón y sospechan que se debe a que recientemente padeció COVID-19.

El zurdo venezolano de 27 años dio positivo al coronavirus previo al inicio del campamento de verano, pero recibió el aval para entrenar el 18 de julio.

No ha vuelto a arrojar positivo en un diagnóstico de coronavirus, pero una resonancia magnética encontró una miocarditis, condición que el personal médico consideró que era lo suficientemente seria para que no tuviera actividad al menos durante una semana. No ha podido tomar parte de actividades de béisbol desde el 23 de julio.

«Por eso es que los doctores me pidieron tomarme una semana, sólo descansar, no permitir mucho ritmo cardiaco», dijo. «Podré volver al trabajo cuando desaparezca».

Según la universidad Johns Hopkins, la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que se produce a raíz de una infección viral. La inflamación puede producir arritmias, cardiomiopatía o un ataque cardíaco.

Rodríguez mencionó que los doctores le indicaron que entre el 10 y 20% de las personas que han contraído COVID-19 han sido diagnosticadas con miocarditis. Dijo que la experiencia le sorprendió, pero tener una madre que es enfermera le ha tranquilizado.

«Es el organismo más importante del cuerpo, así que cuando te enteras al principio te asustas un poco», dijo Rodríguez. «Ahora que sé de que se trata sigue siendo algo que sigue asustando, pero ya sé lo que es. Hablo con mi mamá, hablo con mi esposa, saben lo que tengo… Ahora hay que descansar. Es difícil, pero hay que descansar».

Previamente, Rodríguez dijo que su padecimiento de coronavirus le hizo sentir que tenía «100 años» y que le tomó 10 días poder volver a soltar el brazo. Aseguró que actualmente no sufre ningún síntoma relacionado al COVID-19.

Con David Price transferido a los Dodgers como parte del canje en el que Boston cedió también a Mookie Betts y Chris Sale perdiéndose toda la campaña tras someterse a la cirugía de Tommy John, Rodríguez se perfilaba para ser el abridor del día inaugural de los Red Sox. Él alcanzó sus mejores números en el 2019, con 19 victorias y efectividad de 3.81. Descartado para el día inaugural, la tarea quedó en manos de Nathan Eovaldi.

Rodríguez dijo que no está seguro cuando volverá a estar en plenitud de condiciones para lanzar en un juego. «Tengo que saber cómo responde mi hombro… Depende de cómo me siente tras soltar la bola por primera vez».

