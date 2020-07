El inolvidable viaje de placer de Carmen Julia Álvarez con el gran amor de su vida en Apartaderos-Mérida: años 90

View this post on Instagram

No he podido publicar nada de ti mi Dani, Papi, Alvarado, Dennis. Que difícil! Prometo hacerte por aquí un pequeño homenaje como te lo mereces. Por tus hijos. Y por mi. Pero cuando de verdad sienta que puedo. Esta foto fue en Apartaderos. Mérida. Que bien lo pasamos!! Se nota!! Gracias por tanto!