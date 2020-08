El estigma del Coronavirus ¿Todo vuelve a ser lo mismo tras superarlo?

julio 31, 2020 - 12:54 pm

Algunas de las personas que han padecido de coronavirus y ya se recuperaron temen al rechazo de los demás

Prueba superada y hasta el mayor logro del 2020 es como ven algunas personas lograr ganar la batalla al coronavirus, pero para otros el panorama no se hace similar. No tiene el mismo escenario, pues luego de haberse declarado positivos y recuperarse ha vivido de cerca el rechazo de sus más cercanos de que alguna repetición de la enfermedad ocurra.

Fernando Ortega es venezolano, pero vive en Chile, ya fue una de las cifras de contagio de coronavirus, se alegra de no pertenecer a las estadísticas de mortalidad, pero hoy, luego de semanas de curado sigue la tensión en el lugar donde vive. Permanece día y noche con tapabocas, duerme en la misma habitación en la que solo lo acompañó la soledad durante la enfermedad.

El paso a áreas comunes está restringido en el pequeño apartamento, pues las demás personas evitan estar en contacto entre ellos mismos, pues a diario salen a trabajar, deben buscar el dinero para vivir allá y ayudar a sobrevivir a quienes dejaron en Venezuela.

“Se siente feo, es cuando estás lejos, y no le dices a tu familia en Venezuela que tienes el virus para evitar preocuparlos más de lo que ya están. Cuando me hicieron la prueba y di positivo pues me tocó encerrarme, y ya que estoy curado prácticamente sigo en las mismas porque mis compañeros de habitación tienen miedo a que los infecte y yo a que me vuelva a dar”, dijo Ortega.

En la situación de Ortega hay otras tantas, vecinos que evitan siquiera verse cuando una sospecha se rumorea por la cuadra o cuando un familiar de alguien positivo hace presencia.

Las preguntas y respuestas del Coronavirus

Para alinear un poco más las interrogantes sobre la enfermedad la médico internista Emily Rincón, quien ha vivido de cerca la enfermedad con pacientes en Colombia precisa el coronavirus, por ser algo muy reciente, sobre lo que se está aprendiendo sobre la marcha y hay que tener en cuenta que, muy probablemente lo que hoy se diga, más adelante cambie.

“En estos momentos no existe evidencia suficiente que permita afirmar que es posible la reinfección con el SARS- CoV-2. Los casos que han sido reportados como positivos nuevamente tras el alta médica, pudieran corresponder a errores en la toma de la muestra, en otros casos, a recuperación prolongada asintomática, con positividad oscilante al virus. En otros casos pudiera corresponder a ARN viral residual. Por otra parte, se ha demostrado, tanto en modelos animales como humanos, que existe la generación de inmunidad, aunque también es cierto que hasta ahora por un periodo corto que va de 8 a 12 semanas. Es algo sobre lo que se estudia, pero hasta ahora la respuesta es no”, asegura Rincón.

La especialista indicó que hasta ahora se sabe que la fase de mayor contagio va desde el periodo de incubación hasta la aparición de los primeros síntomas generales, que correspondería en los primeros 14 días “pasado ese tiempo la carga y actividad vírica disminuyen a la par de que la cantidad de anticuerpos neutralizantes aumenta, lo que ha dado base para establecer los criterios para poner fin al aislamiento de los pacientes con COVID_19”, apuntó Rincón.

Después del coronavirus

La última recomendación de la OMS actualizada en junio 2020 propone para pacientes asintomáticos, 10 días de aislamiento después de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2, mientras que en el caso de pacientes con síntomas permanecer aislado todo el tiempo que duren los síntomas más 3 días después que desaparezcan los síntomas

La mayoría de las personas pasan la enfermedad rápidamente y otras, en menor porcentaje tendrán síntomas severos que podría dejarles problemas duraderos, e incluso la muerte. La edad, el género, las comorbilidades, los hábitos, el grupo sanguíneo, entre otros factores, aumentan el riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad.

“Cuanto más invasivo y duradero sea el tratamiento que reciba, mayores serán las secuelas En general, la recuperación es alrededor de 2 semanas para los casos leves y entre 3 y 8 semanas para los casos graves. Las secuelas dependerán de la severidad y duración de la enfermedad. Los más comunes y que probablemente sean transitorios incluyen, cansancio físico, debilidad generalizada e intolerancia al esfuerzo físico. Por otra parte, menos frecuentes, pero más graves y que en algunos casos pueden dejar secuelas a largo plazo, son las complicaciones respiratorias, cardiovasculares, renales y neurológicas”, enfatizó Rincón.

Agregó que otro campo importante, son los efectos psicológicos, mentales y emocionales que puede desencadenar el estrés de padecer esta enfermedad, incluyendo la ansiedad, depresión e incluso trastorno de estrés postraumático.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día