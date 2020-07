El discurso de JLO y Alex Rodríguez que causó impacto a los estudiantes de Nueva York

julio 1, 2020 - 1:42 pm

La cantante Jennifer López y su pareja Alex Rodríguez, ofrecieron un poderoso discurso en una graduación virtual que dejó a más de uno impactado. El evento ocurrió el martes 30 de junio, cuando el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decidió invitarlos como una manera de hacer memorable para miles de estudiantes de las escuelas públicas de NYC que debieron graduarse en una ceremonia virtual, debido al coronavirus.

Ambos pronunciaron unas poderosas palabras en el discurso de apertura de la ceremonia, que se convirtió en el mejor regalo para los muchachos.

“Sabemos ahora que no estuvimos realmente en su lugar. No tuvimos que celebrar nuestra graduación en casa, ni ver a nuestros maestros u oradores de graduación en una pantalla. No tuvimos que aprender acerca de que nuestros seres queridos se enfermaran, no tuvimos protestas por la igualdad racial en nuestras calles todos los días. Su generación se enfrenta a una serie de desafíos únicos”, dijo la Diva de El Bronx.

“Con cada gran desafío viene una gran oportunidad. Al igual que muchas cosas en la vida, esto comienza con la aceptación de la responsabilidad. Graduarse significa elevar, elevar al siguiente nivel, avanzar a algo mejor (…) La única respuesta al racismo, la desigualdad y el odio sistémicos es el amor y la aceptación sistémicos. Tenemos que hablar y hablar de amor cada vez que tengamos”.

“Necesitamos involucrarnos. Marchar en las calles, firmar peticiones, hacer llamadas telefónicas, ser voluntarios en organizaciones benéficas, apoyar a empresas pertenecientes a minorías. No puedes ayudar a tu comunidad a menos que realmente estés viviendo la vida con tu comunidad”, concluyó Jennifer López.

Mientras que Alex Rodríguez dijo: “Sabemos que han trabajado muy duro para llegar aquí, y que familia, amigos y maestros deben estar muy orgullosos de los jóvenes en los que se han convertido. Saben que hemos tenido nuestros altibajos, pero seguimos luchando la lucha”, dijo la cantante, mientras que la antigua estrella de los Yankees destacó la importancia de “trabajar juntos como un equipo”.

“No va a ser medido en cuántas veces te caes, sino por cuántas veces te pones de pie. El béisbol me ha enseñado bien. Es un juego difícil. Si fallas siete de cada 10 veces, terminas en Cooperstown. Así es, el Salón de la Fama. Es lo mismo en los negocios, es lo mismo en educación, es lo mismo en la vida y estoy aquí para decirles hoy que caerás, pero también te levantarás. Si Jen y yo nos hubiéramos rendido, entonces no estaríamos aquí hoy … No hay nada como la juventud y la energía, y ustedes ¡tienen ambas! Así que salten por las cercas y los estaremos animando”, agregó.

“Clase del 2020, estamos muy emocionados y honrados de celebrar este gran momento con ustedes. Jen y yo somos neoyorquinos … estadounidenses de primera generación con padres inmigrantes, que trabajaron duro para darnos la oportunidad de vivir el sueño americano”, finalizó.

«Jennifer y Alex son grandes neoyorquinos. Han inspirado a los jóvenes a lo largo de sus carreras y estamos encantados de que estén dando un paso al frente para inspirar a nuestros graduados del 2020», indicó el alcalde Bill de Blasio en un comunicado, en el que además informó que el programa será transmitido.

«La clase del 2020 ha experimentado un año como nunca antes y estamos muy emocionados de poder darles la celebración que merecen con Jennifer y Alex», indicó por su parte el titular del Departamento de Educación, Richard Carranza.

«Nuestros estudiantes estuvieron conmovidos por estos neoyorquinos, que son modelos a seguir para los jóvenes de toda la ciudad», agregó.

De acuerdo con el Ayuntamiento, López y Rodríguez, la pareja del momento, «hicieron de esta celebración un tributo apropiado al arduo trabajo y los sacrificios de la clase del 2020».

Las autoridades recordaron que la crisis de COVID-19 interrumpió las celebraciones tradicionales a la Clase de 2020 y este programa especial se transmitirá a toda Nueva York en reconocimiento de todo lo que los jóvenes han logrado.

Otras celebridades que asistieron a esta celebración especial fueron al cantante Pitbull, los actores y comediantes Tina Fey, del elenco de Saturday Nigh Live, Kenan Thompson y Nick Kroll y los presentadores Andy Cohen y Angela Yee, entre otros.

El evento que los neoyorquinos disfrutaron contó con actuaciones de los estudiantes.

E. García/Agencias

Noticia al Día