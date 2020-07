El lanzador venezolano Salvador Pérez dio positivo a COVID-19

julio 4, 2020 - 3:20 pm

Miembros de la prensa revelaron que Salvador Pérez, receptor de los Kansas City Royals, había resultado afectado con coronavirus, sin embargo, el venezolano es un portador asintomático, es decir, no presenta síntomas de la enfermedad pero de igual manera fue separado del equipo.

Según el periodista Pete Grathoff del The Kansas City Star, Pérez se someterá a dos pruebas más, y, en caso de que den negativo, podrá reincorporarse a los entrenamientos de verano junto al resto de sus compañeros.

Apesar de que el porcentaje de peloteros infectados de COVID-19 no es tan alto, varios de los casos positivos corresponden a jugadores All-Stars. La mañana del sábado el mánager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker anunció que el primera base y capitán Freddie Freeman había arrojado positivo al virus.

Royals' Salvador Perez tested positive for COVID-19, but is asymptomatic. He is not with the team.

— Pete Grathoff (@pgrathoff) July 4, 2020