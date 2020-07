El criollo Gleyber Torres soltó su primer estacazo del 2020 (Video)

julio 26, 2020 - 5:19 pm

El venezolano Gleyber Torres se estreno jonronro en el 2020 al botarla en el encuentro entre Yankees de Nueva York y Nacionales de Washington.

Torres sonó su canoñazo solitario por todo el left field del Nationals Park en el séptimo episodio contra los envíos del zurdo Will Harris.

El caraqueño se vistió en el octavo inning por los mulos con una línea por encima del campocorto ante los pitcheos de Sean Doolittle, quien terminó con la derrota. Chad Green se apuntó el éxito.

Puedes leer: «Miggy» sacó potente cuadrangular en victoria de Tigres (+Video)

La empujada del criollo fue la carrera diferencia de los Yankees, que vencieron 3-2 a los capitalinos. Gleyber Torres se fue de 4-3, con dos producidas y una anotada en este compromiso. Por los Nacionales, el venezolano Asdrúsbal Cabrera bateó de 4-1.

Gleyber's got his 1st homer of 2020: pic.twitter.com/qMYZBjga7V

— New York Yankees (@Yankees) July 26, 2020