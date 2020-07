julio 11, 2020 - 3:51 pm

El cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, dio positivo por COVID-19, anunció el manager del equipo de Nueva York, Aaron Boone.

El zurdo cubano exhibe leves síntomas. Boone afirmó que Chapman no estará con los Yankees “en el futuro cercano”, agregado que el también zurdo Zack Britton sería “la persona natural” para instalar como cerrador del club hasta que regrese el primero.

Aroldis Chapman has tested positive for COVID-19. #Yankees manager Aaron Boone said that he is showing mild symptoms.

