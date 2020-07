El AGUA NO LLEGA a Maracaibo: ¿qué pasó con el 5to. motor de Tulé?

julio 27, 2020 - 9:56 am

El desierto de Sahara y Maracaibo no tienen mucha diferencia, a no ser por el hermoso lago que bordea la ciudad y a los municipios costeros, la sequía es abrumadora y el agua no llega a la capital zuliana, a pesar de que hace poco se activara un quinto motor en Tulé, con el que se prometió el vital líquido llegaría.

Los vecinos de todos los sectores marabinos se las ingenian para llevar el agua a sus hogares, en medio de la pandemia por el COVID-19. En el barrio Los Andes II de la parroquia Manuel Dagnino en Maracaibo deben carretear agua desde la avenida principal hasta las calles aledañas, ante la escasez de agua.

Desde otras comunidades reportan que tienen meses sin agua, el conteo mínimo para algunas son de 15 días, pero la necesidad es la misma, en momentos que este es servicio es fundamental, para mantener el aseo de sus hogares, el correcto lavado de las manos y la preparación de sus alimentos.

A través de las redes, los usuarios denuncian constantemente que en sus hogares no llega el suministro de agua, por lo que deben acudir a un plan B para llevarla a sus hogares. Otros dicen que no pueden costear el pago en dólares que exigen algunos conductores de cisternas para proveer de este servicio.

Lo cierto es que Maracaibo está seca y exige cuanto antes mejoren la distribución y suministro de agua, para enfrentar la pandemia por el COVID-19, en la que el Zulia, ocupa el segundo lugar en el país.

Así tienen que carretear agua los vecinos del barrio Los Andes II, en la parroquia Manuel Dagnino de #Maracaibo, esta es la misma realidad que se repite en decenas de sectores de la ciudad dónde no llega el agua desde hace meses y no pueden costear cisternas en dólares. #27Jun pic.twitter.com/evsIANsR9K — Orlando Chacón (@OrlandoChaconVE) July 27, 2020

Segun el alcalde willy casanova instalaron el 5 motor en tule que dara mas agua a maracaibo,10.000 mil litros por segundo y ya esta funcionando,pero el agua no llega maracaibo es un desierto rodeado de agua por todas partes,entonces?cinismo en su maxima expresion mentiras — Angel Urdaneta (@Angel_Urdanetao) July 26, 2020

Mañana nublada y con buen clima en maracaibo,pero sin los servicios basicos que debe tener una ciudad,como se progresa sin electricidad y sin agua?pasan los años y cada dia peor esto es lo que hay.. — Angel Urdaneta (@Angel_Urdanetao) July 27, 2020

Quien quier conocer la decidía que venga a vivir en Maracaibo, específicamente en mi sector sin 15 días sin agua y desee hoy sin gas 🥴 solo en robolucion! — luis! (@iamluis31) July 25, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día