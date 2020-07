El 21 de Julio de 1969: Armstrong y Aldrin pisaron la Luna

julio 21, 2020 - 12:05 am

El 16 de Julio del año 1969 se hace realidad el viaje a la luna, cuando se inició el conteo regresivo para el despegue del cohete Saturno V, y el 20 de julio de 1969, a las 21,17 hora española, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin alunizaron, con la nave lunar Eagle (Aguila), en el Mar de la Tranquilidad. Armstrong descendió a la superficie lunar el 21 de julio, a las 2:56 (hora internacional UTC), colocando su bota del pie izquierdo sobre la superficie, siguiéndole luego Aldrin. Entre tanto, su compañero Michael Collins, a bordo del Columbia, permanecía en órbita, en torno a la Luna.

El objetivo principal de la misión fue llevar al hombre a la Luna, recoger muestras de la superficie selenita y dejar equipos experimentales que funcionaran después que los astronautas regresaran a la Tierra.

Durante unas dos horas y media, los astronautas pasearon por la superficie lunar, que resultó ser firme y fácilmente transitable; Ellos tomaron gran numero de fotografías, recogieron unos 30 kg de materia lunar y colocaron en el suelo aparatos científicos.

Los astronautas del Apolo XI, Edwin Aldrin y Neil Armstrong la colocaron estos paneles allí, el 21 de Julio de 1969, una hora antes del fin de su último paseo lunar, este es el único experimento científico del Apolo, lo cual ha permitido medir la distancia exacta entre la Tierra y su satélite natural, que hoy sabemos que es de 384.403, y esto se logra apuntando hacia estos reflectores, un telescopio con un potente rayo láser para medir el tiempo en que el haz de luz regresa a la Tierra.

El 21 de julio, a las 18.54, despegó de la Luna la cabina del módulo de mando y el 24 de julio este módulo aterrizó en el Océano Pacifico. Sin embargo, hasta el 11 de agosto los tres astronautas, no pudieron salir de la cuarentena a que habían sido sometidos inmediatamente después del amerizaje, con el fin de que los posibles microorganismos procedentes de la Luna, no no pudieran contagiar la Tierra.

Agencias