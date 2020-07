Doctor Fauci hará el primer lanzamiento en el ‘Opening Day’ de la MLB

julio 20, 2020 - 8:25 pm

Los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial de béisbol, anunciaron el lunes 20 de julio que el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, hará el primer lanzamiento este jueves en el día de apertura de la temporada 2020 de las Grandes Ligas.

Fauci aceptó la invitación para ser parte de las festividades que rodean el primer juego de la temporada de los Nacionales, luego de la suspensión del inicio de la campaña en marzo por la pandemia de coronavirus.

«El doctor Fauci ha sido un verdadero campeón para nuestro país durante la pandemia de COVID-19 y durante su distinguida carrera, por lo que es lógico que lo honremos al comenzar la temporada 2020 y defender nuestro título de la Serie Mundial», dijo un portavoz del club capitalino.

A statement from the Washington Nationals regarding Opening Day. pic.twitter.com/iejxXeAA4V

— Washington Nationals (@Nationals) July 20, 2020