Despacho de combustible en Lossada será únicamente a sectores priorizados

julio 11, 2020 - 3:15 pm

En reunión del Órgano de Dirección de Defensa Integral de la Nación (ODDIN) en el municipio Jesús Enrique Lossada, el alcalde Júnior Mujica firmó el decreto en el que se ordena el cierre de las estaciones de servicio y se establece el despacho de combustible solo a los sectores priorizados.

La estación de servicio La Concepción era la única que estaba operativa en el municipio y donde se atendían los vehículos por terminal de placa, como lo dispuso el Ejecutivo nacional, pero en vista de la situación del coronavirus y a raíz de que el lugar se convirtió en un “foco de contaminación”, el alcalde Mujica toma la medida “para salvaguardar la vida de los lossadeños”.

“Lo que yo quiero es preservar la vida y la estación de servicio se nos ha vuelto un foco de contagio. Tenemos varios casos positivos que salieron de allí. Lo más peligroso ha sido el biopago porque la gente coloca su huella, luego viene el otro, coloca su huella, y así en lo sucesivo; se aglomeran las personas para el biopago, y además la gente quiere seguir pernoctando en el lugar, pese a que está prohibido. Vamos a abrirla solo a los sectores priorizados”, argumentó el Alcalde.

Los sectores priorizados: servicios públicos, alimentos, salud, producción, industria, Alcaldía, seguridad y telecomunicaciones, serán atendidos seis días a la semana para abastecerse de combustible y diesel, y será la Alcaldía quien coordine con la estación de servicio la modalidad de atención diaria con una cuota de 100 carros a gasolina y 40 a diesel por día para evitar la aglomeración, de esta manera “queda prohibida la concentración de vehículos y personas en las adyacencias a las estaciones de servicio, así como las ventas clandestinas fraudulentas de combustible en el municipio”, se indica en el decreto.

El decreto firmado en el Despacho del Alcalde también señala que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, se prohíbe todo tipo de eventos públicos y privados, actividades deportivas recreativas-culturales-religiosas (cultos, misas, velorios, celebraciones, juegos de envite o azar), conciertos o actos públicos y cualquier tipo de concentraciones; se prohíbe la circulación del transporte público fuera del horario establecido de 8:00 am. a 12:00 pm.

Además se prohíbe la circulación de personas, a partir de las 12:00 pm hasta las 5:00 am. Se establece el horario de trabajo desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm para comerciantes e industriales solo en el área de alimentación. Se establece un horario de atención al público de 8:00 am a 12:00 pm. Se establece el uso obligatorio del tapabocas.

Se ratifica la suspensión de las actividades laborales tanto en la administración pública como privada, a excepción de los sectores priorizados, y se exhorta a la población en general a cumplir la cuarentena social obligatoria.

A la reunión de la ODDIN asistió la primera combatiente del municipio, Alvida Acosta, Jairo Abreu, intendente municipal, Francisco Fuenmayor, secretario ejecutivo de la Dirección Municipal del Psuv, los concejales, y los jefes de los organismos de seguridad: Ejército, GNB, Cpbez, PNB, y Bomberos de Lossada.

Nota de Prensa