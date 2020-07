Derriban y arrojan al mar en EE.UU. un monumento a Colón el Día de la Independencia

julio 5, 2020 - 10:02 am

Una estatua de Cristóbal Colón situada cerca del barrio de Little Italy de la ciudad estadounidense de Baltimore (Maryland) fue derribada la noche este sábado por manifestantes.

En las grabaciones hechas en el lugar se ve que en la acción, que tuvo lugar en el Día de la Independencia de EE.UU., participaron varios centenares de personas. La caída de la estatua estuvo acompañada de gritos y aplausos.

Posteriormente los manifestantes arrastraron el monumento hasta una bahía cercana y lo arrojaron al agua. Un video muestra claramente que la estatua llegó al lugar hecha ya pedazos.

En un comentario citado por Baltimore Sun, desde la oficina del alcalde, Bernard Young, sostuvieron que la retirada forma parte de «una reconsideración a nivel nacional y mundial sobre algunos monumentos y estatuas que pueden representar cosas diferentes para diferentes personas».

«Entendemos que las dinámicas que se desarrollan en Baltimore son parte de una narrativa nacional», cita el diario al portavoz de Young, David Lester, que no confirmó que la Policía hubiera intentado impedir el derribo del monumento.

«Los agentes de la ciudad de Baltimore, unos de los mejores del país, están principalmente preocupados por la preservación de la vida. Eso es sagrado. Todo lo demás es secundario, incluidas las estatuas», dijo Lester.

Diversos monumentos han sido objeto de vandalismo en todo EE.UU. en medio de las protestas impulsadas por el movimiento Black Lives Matter tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía a finales de mayo en la ciudad de Mineápolis.

Entre los monumentos destruidos se cuenta una estatua de Thomas Jefferson —uno de los ‘padres de la nación’— en Portland (Oregón) y otro monumento a Colón en Richmond (Virginia), así como varios memoriales dedicados a líderes confederados. Curiosamente, una de las víctimas del movimiento ha sido la estatua de un alce que fue quemada en la ciudad de Portland.

Una estatua de Cristóbal Colón situada cerca del barrio de Little Italy de la ciudad estadounidense de Baltimore (Maryland) fue derribada la noche este sábado por manifestantes pic.twitter.com/BhNAIVjz77

Baltimore’s Christopher Columbus statue was thrown in the Baltimore Harbor. pic.twitter.com/o4UYRFBWKi

— HĪPMAGAZINE.ORG (@hipmagazineorg) July 5, 2020