David Villa es acusado de abuso sexual por exbecaria del NYCFC

julio 24, 2020 - 11:24 am

La leyenda del fútbol español David Villa fue acusado por una exbecaria del New York City FC de acoso sexual a través de una cuenta en Twitter con el nombre Skyler B.

Los señalamientos contra el delantero asturiano fueron hechos el 17 de julio mediante una serie de tuits. Ante esto la MLS afirmó que abrirá una investigación sobre el hecho.

Por su parte, el exjugador negó rotundamente las acusaciones mediante un comunicado emitido por su agencia VOS USA.

“El acoso por el que pasé en el NYCFC fue tan desagradable que ahora la idea del deporte profesional me aterra. Siento terror por permanecer en el ámbito deportivo. Estoy cambiando toda mi carrera”, escribió la que dice ser exbecaria del conjunto neoyorquino.

“Pensé que estaba logrando la oportunidad de mi vida cuando me dieron esa plaza de becaria. Lo que obtuve fue que David Villa me tocara cada… día y que mis jefes pensaran que ello representaba un gran material de comedia», añadió sin detallar un plazo de tiempo en el que se dieron los hechos.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020