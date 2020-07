David Price tampoco verá acción en Grandes Ligas con Dodgers durante esta temporada

julio 5, 2020 - 10:13 am

David Price, el exganador del premio Cy Young que se dirigía a su primera temporada con Los Angeles Dodgers, se convirtió en el último jugador en optar por no participar en la temporada 2020 el sábado, aludiendo a problemas de salud debido a la pandemia de coronavirus.

Price se une a Ryan Zimmerman y Joe Ross de los Washington Nationals, Ian Desmond de los Colorado Rockies, Mike Leake de los Arizona Diamondbacks y Félix Hernández en la lista de jugadores que han optado por no participar en una temporada que consistirá en 60 juegos en medio de estrictas relaciones sociales. protocolos de distanciamiento.

Price, de 34 años, publicó un mensaje para los fanáticos de los Dodgers en sus cuentas de redes sociales que decía lo siguiente: «Después de pensarlo mucho y discutirlo con mi familia y los Dodgers, he decidido que es lo mejor para mi salud y la salud de mi familia no jugar esta temporada. Extrañaré a mis compañeros de equipo y los animaré durante toda la temporada en busca de ganar la Serie Mundial. Lamento no jugar por ustedes este año, pero espero representarlos el próximo año».

Price vino de los Boston Red Sox junto al jardinero superestrella Mookie Betts en un acuerdo de cinco jugadores en febrero. Se suponía que el cinco veces All-Star estaría detrás de Clayton Kershaw y Walker Buehler en la rotación de los Dodgers. Ross Stripling, Julio Urías, Dustin May, Alex Wood y Jimmy Nelson se encuentran entre los candidatos para llenar los dos últimos lugares en la rotación ahora que Price está optando por no participar.

Tras la noticia de la exclusión voluntaria de Price, Caesars Sportsbook dijo que no está haciendo ningún ajuste a las probabilidades de los Dodgers o al total de victorias de temporada. Siguen siendo los cofavoritos con los New York Yankees para ganar la Serie Mundial en +350.

Price, que previamente acordó pagar $1,000 a cada uno a más de 200 jugadores de ligas menores de los Dodgers para compensar los salarios perdidos, estaba listo para ingresar la quinta temporada de un contrato de siete años y $217 millones que firmó con los Red Sox en diciembre de 2015.

Dodgers espera a David Price para el 2021

En un comunicado, los Dodgers dijeron que «apoyan plenamente la decisión de David Price de quedarse fuera de la temporada 2020.

Los Angeles Dodgers starter David Price has opted out of playing in 2020. pic.twitter.com/CzMEqVesY5 — Jeff Passan (@JeffPassan) July 4, 2020

