Danielita le rinde homenaje a Daniel Alvarado a una semana de su partida: A mi papá (+Video)

La partida de un ser querido siempre es dolorosa, deja una sensación de tristeza, el corazón roto, el recuerdo de los momentos vividos, que perduran en el día a día y la historia inconclusa de que pudo ser más.

A una semana del fallecimiento inesperado del actor y cantante zuliano, Daniel Alvarado, su hija, la también actriz Daniela alvarado le rinde homenaje a su padre con un sentido video en el que recopila fragmentos importantes de la vida del «Negrito Fullero», tanto en el plano de la actuación, como en su vida familiar.

El video es acompañado de un emotivo escrito en el que expresa que no fue suficiente el tiempo compartido con él, pues faltaron más abrazos y besos, pero que está segura que si fue suficiente el amor mutuo, las enseñanzas de lo que eso significa, sin cuestionamientos y que esperaba haberlo hecho sentir orgulloso.

«Hoy le temo al silencio, ya no quiero más silencio. Espero haberte hecho sentir orgulloso papá, a mi se me llena el pecho de orgullo al decir que soy tu hija, que mi reflejo en el espejo es el tuyo y que mis manos son exactas a las tuyas. Te regalo este momento papito, aunque sé que la vida no tiene resumen, quise que la gente viera lo increíblemente gigante que eras, eres y serás siempre. El más grande actor, cantante, amigo, hermano, tío, padrino y por supuesto padre. Gracias por dejarme ser tu hija… Te amo, eternamente Daniela», escribió junto al video en el que recopiló parte de escenas de algunas de las caracterizaciones del actor, entre ellas, «Macu la mujer del policía», «Desnudo con naranjas», «Sangrador».

De igual manera mostró la alegría del «Zuliano Rajao» a la hora de cantar la música de su tierra natal, Maracaibo, en la que compartió momentos con Orcar de León, entre otras figuras de la farándula nacional.

Daniel Alvarado falleció el pasado miércoles, 8 de julio, luego de sufrir un infarto en su residencia.

