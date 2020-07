Daniela Alvarado: «A mi papá le perdoné, lo entendí y lo abracé»

View this post on Instagram

A mi papá le veo mayor Lo veo parecido a sus hermanos A mi papá le he visto reír, reír hasta las lágrimas e incluso, hace muchos años cuando fumaba, reía tanto que se ahogaba. A mi papá le he escuchado gritar, cantar, y susurrar. A mi papá le he visto cocinar, plantar frutas y vegetales, tocar cuatro, cantar y bailar, a mi papá le encanta bailar. A mi papá le gusta aplaudir y llamar la atención, le gusta gusta comer, besar y abrazar hasta asfixiar. A mi papá le veo caminar un poco más lento, y aún sigue igual de testarudo y replicón. A mi papá le admiro, le respeto y le amo como cuando era niña pero desde mi madurez. A mi papá le quisiera quitar las penas, y sé que él quisiera quitarme las mías. A mi papá pocas veces lo he visto llorar, no me gusta verlo llorar. A mi papá lo he visto perder, perderse, ganar y levantarse… A mi papá le debo mi corazón, porque su nobleza e inocencia, también son las mías. A mi papá le perdoné, lo entendí y lo abracé… A mi papá… A mi viejito Te amo papá Feliz Dia #CosasQueEscribo