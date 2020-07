Cuidado con un hombre disfrazado de perro en las redes, lanzó retos peligrosos que te pueden llevar a la muerte

julio 13, 2020 - 9:07 am

Un nuevo y peligroso reto similar al ‘Blue Whale’ pone en peligro a los jóvenes

Un hombre disfrazado como un perro que se hace llamar Jonathan Galindo lanzó una nueva serie de desafíos peligrosos al estilo de ‘Blue Whale’: ofrece participar en un juego con tareas que llevarían al suicidio.

Según la explicación de una usuaria a través de Twitter, estas personas utilizan el nombre de un joven que hace tiempo hizo de Goofy humano y quien tenía ese nombre, Jonathan Galindo, envían invitaciones a través de las redes a distintos seguidores y si alguien le contesta se inicia una especia de juego similar al de la «Ballena Azul», que pudiera terminar en la muerte del participante.

Esto tienes que hacer si recibes algún mensaje: «Si ellos te llegan a mandar un dm ignoralos por completo, no los bloquees ni los sigas, en twitter debes cerrar tu dm llendo a configuracion, privacidad y seguridad, y en el lugar donde aparezcan mensajes directos. si la casilla de «recibir mensaje de cualquiera» esta seleccionada, deseleccionala, y si no la tienes seleccionada no hagas nada».

Si es a través de Instagram la recomendación es cuando entres a tus chats te va aparecer un anuncio diciéndote que tienes una solicitud de mensaje u algo así, apretalo, pero no entres al chat, solo apretá el boton de abajo que dice borrar todo, bien, y ahora a borrarlos de tus mutuals, esto presuntamente solo se puede en celular, pero primero debes entrar a los seguidores y buscar a alguien que se llame «Jonathan galindo», presionas los tres puntitos que aparecerán al lado de su perfil y pones «borrar seguidor» y listo.

La usuaria @papitaluvs advierte que lo más importante es que «NO los deben bloquear, NO los deben seguir, NO les deben hablar, ellos pueden robarte información de esta forma y después de eso te pueden hackear, por favor, no lo hagan».

«Si de alguna forma entran al juego, vayan con sus padres o alguna autoridad para decirles lo ocurrido», acota.

abro hilo sobre como cuidarse de usuarios que te mandan dm preguntando si quieres jugar un juego pic.twitter.com/jOq1ExSses — papita llora brillitos🇨🇱 (@papitaluvs) July 7, 2020

