Cuatro partidos de sanción para Patric por morder a un rival

Partita molto intensa ed emozionante, giocata da Lecce! Finalmente e’ arrivato anche il risultato che ci deve dare ancora più fiducia delle nostre capacità! Ci tengo a far sapere che @patric6 e’ venuto in spogliatoio a fine partita per scusarsi ed ho apprezzato molto il suo gesto, spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento, ma poi sono cose che restano in campo. #forzalecce #seriea #tuttiinsieme #football #keepgoing #leccelazio